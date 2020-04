Qual é o seu problema?

Como tem sido esses dias pra você? Pra mim, uns mais difíceis, outros menos. Percebo que a todo momento precisamos lembrar de dizer a nós mesmos: “calma, vai passar!”. Não sei se acontece com você, mas às vezes sinto até uma certa vergonha de mim mesma, quando chega o desânimo, o medo, a insegurança. Logo em seguida me lembro de trazer à memória o que pode me dar esperança, e lembro também que preciso ser mais grata por tudo, pelos detalhes, pelo pouco e pelo muito.



O fato é que somos falhos, e querendo ou não a tendência é superestimar as lutas, as dores, os problemas. Hoje lembrei de um dos paralíticos da Bíblia. Que grande problema ele enfrentava: sequer podia andar, para estar perto de Jesus, como toda aquela multidão vinha fazendo naqueles dias. Ainda bem que ele tinha amigos dispostos a fazer isso por ele. Colocaram-no numa maca e, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até o meio, diante de Jesus (Lucas 5.19-25).

Naquele dia, o paralítico descobriu algo: seu maior problema não era a incapacidade de andar. Jesus nem mesmo lhe perguntou o que ele queria, porque pra Ele estava claro. Ele foi logo resolvendo: “Homem, os teus pecados te são perdoados”.

A história conta que, logo em seguida, Cristo também o curou. Mas o que quero destacar aqui é que tantas vezes a nossa visão é distorcida por nossos conceitos errados acerca das circunstâncias. Sempre queremos os porquês, somos tão orgulhosos que achamos que merecemos explicações. “Senhor, mas logo eu?”; “Meu Deus, por que enfrento uma dor tão grande, se sou tão fiel a Ti?”.

Que nestes dias de verdadeira guerra que temos vivido, possamos buscar ser mais sensíveis àquilo que Deus quer nos ensinar. Quem sabe as cores que têm surgido nos céus não queiram nos mostrar que há outra perspectiva para aquilo que você tem considerado ser o seu grande problema? Independentemente de qual seja o seu, Deus tem a solução!

Pollyana Rocha