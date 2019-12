Planejar, alcançar, revisitar e agradecer!

Até o início da minha juventude, meu pai e eu mantínhamos uma tradição de fim de ano: comprávamos a agenda do ano seguinte e, nas suas primeiras páginas, escrevíamos os planos para os próximos 365 dias que estavam por vir. Uma viagem em família, reforma na casa, comprar geladeira nova, trocar o carro... Fecho os olhos e vejo a letra dele na folha branca, ousando planejar os sonhos de acordo com o mês em que eles poderiam ser realizados. Ao final daquele ciclo, visitávamos aquela página, agora na agenda velha, para conferir o que tinha se tornado realidade. Algumas metas poderiam ter sido até superadas, outras ficariam para o ano seguinte.



Era uma delícia fazer isso. Sonhar, planejar, trabalhar para alcançar, revisitar, agradecer. Deus gosta que seus filhos sonhem, e se agrada ainda mais quando eles sabem que dEle provêm todas as coisas. Jesus disse aos seus discípulos certa vez:

“Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta. (...) Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir" (Lucas 11:9-13).

Neste fim de ano, com esse clima de avaliação do que passou e planejamento do que está por vir, destaco dois textos bíblicos sugeridos pelo meu pastor, Hilquias Benício. Ele diz que no início do planejamento, deve ficar Mateus 6.33 – “Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas”. E no final da lista, Salmos 33.20: “A nossa alma espera no Senhor; ele é o nosso auxílio e o nosso escudo”.

São receitas prontas e certas de que darão certo. A lista de planos, sonhos e metas para 2020 pode ser extensa, mas se decidirmos, de todo o coração, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, tudo o que for necessário a nós será acrescentado por Ele. Se, neste novo calendário, nossa alma esperar nele, ele vai nos ajudar e nos guardar!

Feliz Ano Novo!