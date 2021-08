Não sei você, mas eu ainda me pego muitas vezes pensando, ou me comportando, como se Deus fosse ocupado demais para ouvir tantas orações. Quem sabe seja apenas uma desculpa que damos para não fazer o que a Bíblia ensina: orar sem cessar, orar uns pelos outros...

Oportunidades, no entanto, não faltam para unir a minha voz à de tantos que não abrem mão de ser intercessores, de se colocar na brecha por alguém, e de saber (hoje ou na eternidade) que a bênção foi derramada tanto na vida de quem ora quanto na de quem é alvo da prece.

Agora mesmo temos todos uma grande causa para nos colocarmos de joelho. O povo do Afeganistão sofre! O medo e o desespero voltou a ser companheiro de todas as horas, de forma tão terrível que nós talvez nunca possamos imaginar com total clareza. Mulheres jovens sob a ameaça de se tornarem escravas sexuais, crianças sob o risco de perderem totalmente a infância, cristãos secretos com medo de serem descobertos e brutalmente assassinados...

Oremos pelo Afeganistão! Que as vozes de cristãos em todo o mundo se unam e alcancem o coração de Deus, e milagres aconteçam na vida desse povo tão carente.

Não sabe por onde começar? Compartilho, então, os motivos de oração listados pelo site Portas Abertas. Comece agora mesmo!

Como orar pelo Afeganistão?

1. Ore pelo pequeno grupo de cristãos no país. A situação é incerta e muitos não sabem em quem confiar. Peça para que encontrem força, sabedoria e paz nas promessas de Deus.

2. Apresente em oração os deslocados. Espera-se uma nova onda de refugiados afegãos indo para muitas partes do Oriente Médio e do resto do mundo. Clame pela proteção e provisão de Deus.

3. Interceda pelas mulheres. Muitas mulheres temem que a regra do Talibã signifique que elas sejam despojadas de oportunidades de educação. Mulheres envolvidas na educação nos últimos anos também podem estar em risco – ore por proteção.

4. Peça pelos doentes. Os casos de COVID-19 estão aumentando no país e os hospitais são limitados no que podem oferecer. Não há certeza de como o sistema de saúde será capaz de se sustentar com o novo governo do Talibã. Ore para que o sistema de saúde não entre em colapso.

5. Clame para que o país não seja um paraíso para extremistas. O governo do Talibã de 20 anos atrás é conhecido por ser facilitador de organizações extremistas islâmicas. Com o controle sobre o Afeganistão, o país poderia ser palco de uma nova geração de grupos terroristas.

Pollyana Rocha

