Nem todos precisam de Cristo!

Quem disse que todo ser humano precisa de Deus? Esse papo de religioso não passa de uma falácia. Somente alguns tipos de pessoas têm essa necessidade, outros, porém, estão acima disso. E vou citar alguns:



- Os ricos e poderosos não precisam de Cristo. Eles podem perfeitamente viver sem Ele. As riquezas, a glória, o poder lhes são suficientes. E isso não é coisa da modernidade. Nos tempos de Jesus já era assim. Lembremos-nos daquele rapaz, apresentado na Bíblia como alguém que tinha muitas riquezas. No início da história, até parece que ele quer alguma coisa com Deus, mas logo ele mesmo percebe que o que ele possui lhe basta. Também pudera, Jesus lhe pediu algo caro demais pra ele:



“Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me". (Mateus 19:21).

Em outras palavras, Jesus estava pedindo: “Tire a riqueza do trono do seu coração, e deixe que eu ocupe este lugar de honra”. Era duro demais. E aquele jovem decidiu que não precisava de nada além do que ele tinha.

- Os saudáveis não precisam de Cristo. Quem tem saúde tem tudo, não é mesmo? Com saúde, a gente corre atrás do resto. Então, para que Cristo serviria? E, ainda que a doença bata à porta, os planos de saúde, bons médicos, bons hospitais estão aí para resolver a situação. Quem precisa de Cristo é quem sente o quanto é frágil quando recebe um diagnóstico difícil e conhece o cheiro da morte. Jesus mesmo falou sobre isso: “Os sãos não necessitam de médico, mas, sim, os que estão doentes; eu não vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores ao arrependimento”. (Marcos 2:17).

Já antecipei o terceiro perfil dos que não precisam de Cristo:

- Os que não têm pecado. Aqueles que fazem suas próprias escolhas, que traçam seu caminho, que decidem viver plenamente como querem, sem amarras “da religião”; aqueles que só querem ser felizes, e só querem deixar os outros serem felizes também. Estes não precisam de Jesus, pois Ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento.

Jesus, na verdade, veio para um certo tipo de gente que precisa dEle: para aqueles que, mesmo tendo riquezas, não se sentem preenchidos, mas percebem que dentro de seus corações existe um vazio que somente o Senhor pode preencher. Ele veio para os que conhecem suas fragilidades e limitações, e reconhecem que há um nome sobre todo o nome (JESUS). Ele veio para os que entendem e aceitam o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos: “Porque todos pecarame estão separados da glória de Deus”.

E você, está em qual grupo?