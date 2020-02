Já conhece o Summit, maior recurso para capacitação de líderes do mundo?

Para quem colocou na listinha de planos para 2020 um maior investimento em si mesmo, para qualificação, está chegando uma grande oportunidade: Fortaleza (CE) será uma das mais de 40 cidades brasileiras que irão sediar o Global Leadership Summit, o maior recurso para capacitação de lideranças ao redor do mundo. O evento será nos dias 19 a 21 de março, e as inscrições podem ser realizadas pelo site summitbrasil.com.



Além da capital cearense, o Summit Brasil vai acontecer em grandes cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Recife, Florianópolis, Belo Horizonte, Campinas, Brasília, Belém, Salvador e Natal.

Lista completa dos locais no link summitbrasil.org/locais.



Em três dias, 13 palestrantes das mais diversas áreas vão compartilhar experiências, para o desenvolvimento pessoal e gerencial dos participantes, em uma combinação única de visão, inspiração e habilidades práticas.



“Um líder, de qualquer que seja a área de atuação, tem a oportunidade de inspirar mudanças. O Summit é uma fonte de novas experiências e ideias práticas que vão ajudar os líderes a transformar a realidade ao seu redor e a fazer melhor por suas empresas, famílias, igrejas, comunidades e cidades”, afirma Hilquias Benício, facilitador do Summit em Fortaleza.



Sobre o Summit



O Global Leadership Summit é o maior recurso para capacitação de lideranças ao redor do mundo. Acontece atualmente em 135 países e já foi traduzido para mais de 60 idiomas. Tem uma seleção de palestrantes internacionais que oferece a combinação única de visão, inspiração e habilidades práticas que podem ser aplicadas imediatamente.

Já participaram do Summit líderes de classe mundial como Collin Powell, Jack Welch, Bono Vox, John Maxwell e Condolezza Rice.



No Brasil, o Summit é realizado pela Envisionar, com a direção de Josué Campanhã. A empresa nascida em 2012 tem como missão inspirar e capacitar líderes para gerar transformação em suas comunidades e no mundo.



A Envisionar tem como meta alcançar 1% da população de cada cidade onde o Summit é realizado. Ter um Summit em cada capital do país. Ter um Summit em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. Ajudar cada líder cristão a ser melhor e influenciar sua cidade. Desafiar cada participante do Summit a influenciar um setor da sociedade.











Pollyana Rocha