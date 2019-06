Floresça onde estiver plantado

“Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova” (Jó 14.9)

“Eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi; apareceram as flores na terra...” (Ct. 2.11, 12).

A Bíblia fala sobre milhares de espécies de plantas que cresciam na terra fértil prometida por Deus a Abraão; e cita cerca de 85 espécies, sendo que 74 delas estão no livro de Cantares de Salomão.

Dentre as várias plantas, aparecem as ornamentais, as flores. Ah, como elas fazem a diferença. Elas mudam a paisagem, dão cores, perfume e leveza aos ambientes... A bíblia fala sobre a Rosa de Sarom, provavelmente se referindo a uma simples flor do campo, de inebriante perfume; cita também o lírio do campo, tão belo ao ponto de Cristo dizer que nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como essa flor; e cita a flor da murta, de aroma agradável, que nasceria no deserto no lugar da sarça, segundo o profeta Isaías. Já pensou, flores nascendo no deserto?

Quanto à utilidade, elas não servem apenas para ornamentar; mas também são utilizadas na Gastronomia, na produção de licores e geleias; na perfumaria; e até na confecção de estimulantes medicinais e inseticidas.

Que tipo de flor temos produzido onde estamos plantados? No nosso lar, no local de trabalho, na atuação ministerial... Estamos florescendo no casamento, no relacionamento com os filhos, na comunhão com os vizinhos? Conseguimos florescer no emprego, ainda que seja um ambiente difícil? Estamos dando mais e mais flores no ministério, ou estamos estagnados, fazendo o mesmo que fazíamos cinco ou dez anos atrás?

Florescer onde estiver plantado me remete também a circunstâncias. Porque pode ser fácil produzir flores quando tudo vai bem: casamento em perfeita ordem, filhos obedientes, liderança perfeita, saúde em dia. Mas, e quando falta água para regar a terra? E quando o terreno não está fértil? A Palavra nos responde – “ao cheiro das águas brotarás”. O segredo está nisto: não precisamos de circunstâncias perfeitas para florescer, mas precisamos de Cristo. Ele é a água da Vida, Ele é o alimento para o solo do nosso coração, Ele é quem nos faz produzir flores no deserto!

A Bíblia relata a história de muitas pessoas que souberam florescer em situações adversas. Rute é uma delas. Viúva, escolher deixar sua terra, seus deuses, suas convicções, para acompanhar a sogra, uma idosa, também viúva. Que futuro estas duas mulheres teriam? Mas Rute decidiu florescer, em meio ao luto, à dor, à falta de esperança. Batalhou por um emprego, casou novamente, e gerou Obede, avô de Davi, ancestral de Jesus.

É preciso coragem para florescer! Para dizer não àquilo que nos impede de receber a água que o Senhor quer derramar sobre nós; para dizer não ao pecado, aos vícios; para perdoar mágoas e aceitar a liberdade que Cristo nos oferece.

A flor logo murcha se for arrancada. Mas aquele que permanece em Cristo é alimentado dia após dia, e produz novos e novos frutos.

Seja livre e faça a diferença nesse mundo! Exale o perfume de Cristo! Floresça onde estiver plantado!

Pollyana Rocha