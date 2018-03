Eu creio numa Fortaleza de Paz

Minha mãe tem três filhos, e tinha três desejos em relação a eles: primeiro, que nenhum se tornasse policial; segundo, que nenhum decidisse morar em uma cidade violenta como Fortaleza; e terceiro, que nenhum andasse de moto. Por enquanto, só falta um de nós comprar uma moto, para que as vontades se frustrem por inteiro, já que meu irmão se tornou policial e eu vim morar nessa grande e perigosa capital, onde vivemos desconfiados e medrosos, seguindo “dicas de segurança” o tempo inteiro: não saia à noite, dê preferência ao delivery, instale cerca elétrica e câmeras de segurança, ande com um cão de guarda...



O temor e a sensação (certeza) de insegurança aumentaram nos últimos dias, após duas chacinas e outros tantos homicídios registrados no estado. Onde vamos parar? Quem poderá nos defender?

Para além do jargão, só Deus! Eu realmente creio nisso, não como quem já apostou em tudo e agora só consegue acreditar em algo sobrenatural, mas como alguém que sabe que Ele é real, e pode mudar cenários, usando, inclusive, pessoas como eu e você, leitor, para disseminar princípios imutáveis da Palavra: amor, respeito, fé.

Sim, eu espero que os órgãos competentes façam sua parte, cobrem recursos, melhorem a estrutura de quem atua na inteligência, enfim. Mas espero também que, em meio a tanta dor, Fortaleza se lembre de Deus. Que os moradores dessa terra desejem ouvir de Deus aquilo que Ele disse, por meio do profeta Zacarias, ao povo de Israel: “Homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém (Fortaleza), cada um com sua bengala, por causa da idade. As ruas ficarão cheias de meninos e meninas brincando”.

Parece que o Senhor lê nossos pensamentos nessa hora, porque Ele acrescenta: “Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim?”.

Eu acredito que nada é impossível para Deus. Eu creio numa Fortaleza diferente, numa Fortaleza de paz. Acredito que num futuro não muito distante esta cidade atrairá os olhares do mundo, não mais pela violência, mas pela transformação pela qual terá passado.