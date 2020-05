Estratégias para alcançar a vitória

Quem são os homens e mulheres que lhe inspiram? O que eles conquistaram? Que legado deixaram? Eu tenho algumas inspirações, dentre eles os personagens da Bíblia, pessoas reais, que enfrentaram medo, angústias, dúvidas, mas alcançaram muitas vitórias. Josué é um deles. O primeiro capítulo deste livro já começa falando de desafios:

“E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do SENHOR, que o SENHOR falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto; levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel”. (Js 1. 1,2).

Difícil, hein? Em meio ao luto, com medo e sentindo o peso da responsabilidade de assumir o lugar de um grande líder, uma enorme missão à frente. Mas nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos. Às vezes preferiríamos que o mundo parasse pra que pudéssemos colocar algumas coisas em ordem, mas não funciona dessa maneira. Quase sempre precisamos tomar decisões e agir, mesmo em meio a situações adversas. Mas, como Deus disse a Josué, Ele também promete a nós que estará conosco sempre:

“Assim como estive com Moisés, estarei com você; nunca o deixarei, nunca o abandonarei”.(Js 1. 5)

A boa notícia é que, em geral, as adversidades nos ensinam e nos fortalecem. Não sei qual é a “morte de Moisés” que você pode estar enfrentando agora, mas ouça o conselho de Deus para Josué: seja forte e corajoso, não se desvie da lei, fale dela e medite nela dia e noite!

Por fim, lembre que Deus é um Deus de estratégias. Ele promete e garante a vitória, mas não tira de nós a responsabilidade de lutar.

Com Josué foi assim. Deus entregou nas mãos dele uma cidade (Jericó), seu rei e seus homens de guerra. Mas eles teriam que lutar. A estratégia seria: marchem ao redor da cidade, com todos os homens armados, durante seis dias. No sétimo dia, marchem sete vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito; o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver (Josué 6:2-5).

Que vontade de chegar logo ao sétimo dia, hein? Estamos todos ansiosos para ver a queda dos muros e dar um grito de liberdade. Mas passar pelos seis dias, carregando as armas pesadas, faz parte do processo de fé e obediência aos planos de Deus.

Qual é a sua Jericó? Deus tem estratégias para que você a conquiste! Pergunte a Ele. Depois que Ele lhe disser, obedeça, passe pacientemente pelos seis dias, e ao sétimo contemple a vitória!

Pollyana Rocha