Virou modinha

Estudantes de cursos universitários serem presos por tráfico de drogas. Uns dias atrás foi um estudante de Medicina do 9° período. Anteontem foi Rayson Meneses, um artista. Só de comprimidos o danadinho e malfeitor tinha um estoque de 460 comprimidos, sem falar na muamba MDMA, LSD e Cocaina. Este último se dizia empresário e estudante de Engenharia Civil. Agora me digam, estão presos? Resposta é não. Será porque são influentes, ou de famílias classe A?

Feliz Dia do Médico

Feliz Dia do Médico para o coordenador do departamento de Saúde Sexual da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Giuliano Aita. Médico competente que representa a qualidade da saúde do Piauí Brasil afora





O vice-presidente da Coopanest-PI, Dr. Tiago Santiago esteve à frente do Workshop Gastronômico ministrado pelo chef Igor Rocha, que reuniu os médicos anestesistas da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Piauí. A ação aconteceu no último dia 15 de outubro.





O amigo e cirurgião plástico Leandro Madeira Campos, profissional e gente do bem





O jovem cirurgião plático Willian Machado está em alta, é hiper dedicado no que faz





A querida dermatologista Fernanda Ayres também médica e conceituada





Grande cardiologista Eliziário Júnior, parabéns pelo seu dia, amigo





O gentíssima Antônio de Deus C. Branco, que é cirurgião plástico e dos bons





A querida amiga colunável e minha médica otorrino Mariana Santos Magalhães, hoje também abrilhanta esta salada com seu esposo, o advogado Alexandre Magalhães





Nomes

Eliziário Júnior, que é Cardiologista, Mariana Santos (Otorrino), Wildson Gonçalves (Cardiologista), Leonel Veloso (Pisquiatra), Giuluino Aita (Urologista) e Dr. José Tupinabá (Reumatologista). Airton Andrade (clínico geral), Fernanda Ayres (Dermatologista), Leandro Madeira Campos (cirurgião plástico), Toinho de Deus (cirurgião plástico), Valdir Brito (Ginecologista), Thiago Brito (Ginecologista). Parabenizo a todos e a todas pelo o Dia do Médico, hoje.

Itamar Abreu Costa (cardiologista), Dr. Ubrajara Soares (Psisquiatra), Dr. José Wilson Pereira (Ortopedista),Dr. Marcos Vinicius e Willian Machado (cirurgião plástico).





Em Sampa

A querida empresária Fátima Sousa está em São Paulo. Ela foi para um congresso de beleza. Saravá.

Piauí

O senador Ciro Nogueira comemora, em Brasília, O Dia do Piauí antecipadamente, que acontece no próximo dia 19 de outubro.

Hoje

Dia 18 de outubro comemora o Dia do Médico. Parabéns pela data, amigos e amigas médicas.

E Mais

O Brasil com tantos problemas e o povo preocupado com a separação do cantor Thiaguinho, ah, tá, me engana que eu gosto.

Amanhã

Em minha terra berço será comemorado o primeiro aninho do meu sobrinho João Miguel.

Recebe

O confrade Péricles Mendel recebe hoje, em Parnaiba, mais uma justa homenagem.

Homenagem

O Sindicato dos Jornalitas Profissionais do Piauí está na finalização da edição do Caderno de Comunicação sobre a vida e obra do escritor e jornalista Herculano Moraes. Ontem, o presidente do Sindjor-PI, Luiz Carlos Oliveira, esteve reunido com o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho, tratando de parceria para o lançamento da revista.

Sugestão

Advogado criminalista Nazareno Thé, conhecido da sociedade piauiense, defendeu em entrevista na Teresina FM que preso deveria pagar pelo tempo de estadia que passasse num presídio, e que tivesse seus bens disponibilizados para ressarcimento dos prejuízos causados pelo crime cometido. Além disso, que uma setença deveria ser cumprida integralmente, sem nenhum benefício. Tá certo!

Acontece neste sábado

O Medplan preparou mais uma vez um presente especial para a criançada. É o Concurso de Desenho Infantil Medplan, que vem com a proposta de incentivar a criatividade da criançada com idade entre 6 a 12 anos. Para concorrer ao prêmio, as crianças participarão de uma Oficina de produção de desenhos, que acontecerá neste sábado, dia 19, a partir das 10h, no Teresina Shopping. O tema do desenho é surpresa onde será revelado apenas no momento da Oficina. O concurso será dividido em duas categorias: de 6 a 8 anos e de 9 a 12 anos. Neste ano, o evento premiará o primeiro e o segundo lugar de cada categoria com uma bicicleta. Os primeiros colocados ganharão também um voucher de livros na Livraria Leitura.