VII Marcha pela Humanização do Parto

O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (Coren-PI), em parceira com diversas entidades, se prepara para promover mais uma edição da Marcha pela Humanização do Parto. A sétima edição do evento acontecerá no dia 9 de novembro, com concentração na Ponte Estaiada, a partir das 16h. Este ano, o tema “Maternidade com informação é parto consciente”, pretende alertar toda a sociedade sobre a segurança do parto natural, por meio do acesso à informação.







BetoBETOBeto Loyola