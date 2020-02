Vida de luxo e ostentação é pra quem pode

O jovem Rodrigo Moura se formou-se em dentista pela UFPI; seu pai Artnha Torre e sua mãe Maria Alves felizes





Luís Figueiredo, sucesso no que faz, é mão de fada

Vai

O deputado estadual Júlio Arcoverde vai a São Paulo hoje com retorno previsto para o próximo domingo.

Ostentação

É pra quem pode, tem gente doida que quer viver viajando mundo a fora, dando presente sem poder e bancando os outros, e terminam depressivos e quebra igual a vidro, trinca mesmo.

Retorno

O gente boa, competente e amigo Nonato, da Equatorial, sabe dialogar e bem. Tanto com os funcionários e clientes é um gentleman.

Hoje

Tem Vasco e Altos no estádio Albertão pela Copa do Brasil. Vale a pena conferir.

Deputada Federal Iracema Portella durante encontro com a ex deputada Rosane Ferreira, assessora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná, onde conversaram sobre assuntos de interesses e direitos femininos





A maravilhosa Lilian Martins hoje também abrilhanta esta salada





I Colóquio de Direito Militar

Com o objetivo de disseminar o conhecimento acerca do Direito Penal Militar, estão abertas as inscrições para o I Colóquio de Direito Militar, que acontecerá no dia 17 de fevereiro das 14h às 20h, no auditório da OAB Piauí. Com carga horária de 8h/aula o Colóquio abordará sobre as atualizações na Legislação Penal Militar e a Nova Lei de Abuso de Autoridade. O evento é voltado para advogados, bem como bacharéis em direito, servidores públicos, professores, policiais militares e demais atores jurídicos e de áreas afins que atuem ou tenham interesse na área.





Deputado Júlio Arcoverde com Elisângela Moura, que assumiu novamente a cadeira de deputada





Agenda

O presidente da Fiepi, Zé filho, vai a Floriano e, de lá, retorna a Parnaíba para receber o Ministro do Turismo. No fim de semana vai a Recife para os 80 anos de seu tio Paulo de Tarso Moraes Sousa e os 70 da querida Vera Moraes Sousa.

Trânsito

A superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) planeja mudanças no trânsito para a realização do Corso de Teresina, que acontece neste sábado (15).

Funcionamento no Corso

Durante o Corso, realizado neste sábado (15), o Teresina Shopping funcionará em horário normal. Lojas, parques, cafeterias e Espaço Família funcionarão das 10h às 22h. O Hiperbompreço das 8h às 22h, Smart Fit das 8h às 18h e Cinemas a partir das 12h30.

Colunistas

Os bons e tradicionais colunistas do Piauí estão poucos, uns Deus o chamou e os outros ou faliram ou perderam crédito. Tem até um que quebrou que trincou e está escapando na beira do fogo. Tudo por causa da besteira de querer ser chique a força. Não vem que não tem.

A querida Maria Eugênia Coelho em recente acontecimento social. Viva sua elegância

FRASE

Não dê as pessoas a liberdade de estragar seu dia, estrague o delas primeiro.

Carnaval para todos



Carnaval é tempo de brilhar, sair na avenida e de se mostrar. É tempo de ser quem você é. O carnaval Paraíba é plural, é para todos. Por isso, a nova campanha do Armazém Paraíba busca mostrar toda a energia e representatividade dos bloquinhos de rua por meio da moda e da criatividade. “Carnaval para todos – Moda Paraíba”, explorou os cantos coloridos do Centro de Teresina. Para a trilha sonora nada melhor que “Ô abre alas” de Chiquinha Gonzaga. A música recebeu uma nova mixagem de som, com batidas mais atuais e envolventes na voz da cantora piauiense Tânia Nery. E para dar ainda mais brilho, a drag Queen Chandelly Kidman foi a convidada especial para campanha. As peças usadas trazem muitas cores e brilho, além de conforto para curtir os dias de folia. Todas já estão disponíveis nas lojas Paraíba.