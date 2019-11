Vão ser extintos

Cerca de 78 municípios no Piauí, que só servem para dar prejuízo no Estado e na União. Eles deveriam nem ter sidos emancipados.





Pensamento do dia

Aprenda a andar sozinho e a gostar disso. Solidão não mata ninguém, mas as falsas amizades sim.





O advogado e empresário Valter Alencar Rebelo está no eixo Rio, São Paulo e Brasília. Valter, que está bem na fita, é amigo de vários Ministros do Governo Bolsonaro, entre eles Onix Lorenzoni, Ministro da Casa Civil





A querida Alexandra Aguiar com seu maridão, casal nota dez





Vania Guerra, Eliane Nogueira, Rosa Linhares e Vera Lobão em recente acontecimento social. Lindas e gente do bem





Casamento

Deus e a lei vão unir, no dia 14 de dezembro, os amigos Hélio Melo e Iara Caline. O casamento será muito privê, mais para familiares e poucos amigos.

Chá

Dia 20 de novembro sócias do Lotus Clube de Teresina vão se reunir em vip buffet da zona Leste da verde cap. A querida Naty Silveira é quem convida.

Ontem

Quem marcou no calendário foi a querida Marcela Alencar. Ela é casada com o deputado Júlio Arcoverde.

Nordeste

Muita gente bacana de Teresina estão de viagem marcada para Salvador, Recife e Aracajú. Todos vão passar o reveillon.

Astral

Sempre fui bom astral, trabalhador, irreverente e sério. Não gosto de exposição até porque nome se conquista com muita luta.

Advogado Odonias e Rosário Leal sempre presentes. Um abraço, queridos





Hélio Melo e sua noiva Iara Caline vão se casar em dezembro





Presidente da Academia Piauiense de Letras, o advogado e escritor Nelson Nery Costa, acumula uma nova função: é o novo presidente do Conselho Estadual de Cultura. A posse, realizada no início desta semana, contou com a presença de diversos artistas e autoridades. Nelson Nery substitui Cineas Santos no comando do CEC. A vice-presidência fica sob o comando da atriz Lari Sales.





O Conselho Regional de Odontologia do Piauí promoveu na última terça (5) um almoço especial em alusão ao mês do dentista. Ainda na semana foi realizada uma sessão solene na Assembleia Legislativa. No evento, estiveram presentes o presidente do SOEPI, Sérgio Pires, e o deputado estadual Henrique Pires.

A Consultora e Master Coach Carine Paiva palestrou no evento “Filie-se: Fortalecendo o Futuro”, sob convite da Deputada Iracema Portela, na última segunda-feira (04). Na oportunidade, a especialista em inteligência emocional falou para mais de 400 mulheres de todo o estado do Piauí que acreditam no poder feminino na política.





Camila Morgado

Os Cinemas Teresina realizam na próxima segunda-feira (11), às 19h30, a 23ª Sessão com Debate. Será do filme ‘Domingo’ com a presença da atriz Camila Morgado e do produtor Marcello Ludwig Maia. Na semana ainda entram em cartaz os filmes ‘Azougue Nazaré’, ‘Fourteen’, ‘Doutor Sono’ e ‘Link Perdido’.

BetoBETOBeto Loyola