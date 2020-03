Valorização da mulher

Ao longo dos seus 87 anos, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, tem lutado pela valorização da mulher e pela expansão do seu espaço na Advocacia e na sociedade. Neste mês de março, com o intuito de celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Seccional Piauí está preparando uma vasta programação tanto na capital como no interior.

Manaus

Ricardo Brandão foi a Manaus para um encontro do grupo EBD, por lá outros diretores e o superintendente do Grupo Djalma Bezerra.

Ontem

Tânia Miranda foi homenageada ontem na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina. Salve, salve.







O casal Carlos José e Íris Moreira, empresários do ramo de avicultura, um exemplo de empreendedorismo no Piauí no Nordeste. Ela está com mandato de vereadora na cidade de Valença do Piauí, mesmo local da empresa. Este casal serve de exemplo e de estímulo para juventude de nosso Estado. Parabéns!







O mais novo médico, Francisco Carlos de Castro Neto que atualmente está trabalhando em Fortaleza e Juazeiro, na Bahia.







A Vice Presidente da OAB PI representa a instituição na III Conferência Nacional da Mulher Advogada que acontece nestes dias 05 e 06 de março em Fortaleza. A Delegação Piauiense homenageia a primeira Advogada do Piauí Esperança Garcia e conta com a participação de 70 advogadas. Pautas importantes para o fortalecimento da advocacia feminina e para a promoção da igualdade de gênero serão debatidas. Alynne Patricio será palestrante no evento discorrendo sobre os crimes digitais contra a mulher.







O oftalmologista Francisco Vilar comemora mais um ano de vida nesta sexta-feira (06). O profissional é o fundador do Hospital de Olhos Francisco Vilar que tem mais de 40 anos de atuação e é reconhecido como um dos mais completos centros de prevenção, diagnósticos e tratamentos da visão no Brasil. Seu pioneirismo é reconhecido em todo o norte-nordeste do país.







III Conferência Nacional da Mulher advogada, em Fortaleza (CE), Presidente da CAAPI, Andréia Araújo, e SecretáriaGeral Adjunta da CAAPI, Ravennya Morreira