Um, um: O governador do estado cortou em 15 por cento seu próprio salário

Já pensou

Um jornalista ir ao ar com o semblante de cheirou a pouco.

Voltou

O deputado estadual, Xavier Neto volta para secretária das cidades em seu lugar assume na Assembléia Legislativa o ex prefeito, Paulo Martins.

Na city

A dentista Iza Mara Damasceno está em Teresina veio visitar seus pais, Manin e Nize Caldas Brito ela atualmente mora em Brasília.

Feriado

Por unanimidade, a Câmara Municipal de Teresina aprovou a antecipação do feriado do aniversário da Capital Piauiense, que se comemora no dia 16 de agosto, para a próxima sexta-feira (17). A medida tramitava em regime de urgência e foi votada hoje atendendo ao apelo para o isolamento social. Vale lembrar que foi em um feriado - o da sexta-feira santa (dia 11), que Teresina registrou seu maior percentual de isolamento durante esta quarentena.

OAB-PI

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, por meio da Comissão de Precatórios, enviou ofício à Secretaria da Fazenda Pública, solicitando a efetivação e ampliação das fontes de recursos já previstas em lei para o pagamento dos precatórios. O pleito da OAB Piauí leva em consideração o atual momento enfrentado pela população com a pandemia do novo coronavírus.

Auxílio financeiro

A Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC) vai abrir a partir desta quarta-feira (15) o edital de “Capacitação Cultural para artistas – fique em casa”. O objetivo é ajudar profissionais da área da cultura de Teresina com um auxílio financeiro de R$ 500 durante o período de pandemia causada pelo novo coronavírus. O Covid-19 já provocou o cancelamento de diversas apresentações culturais no Brasil e no mundo.

Niver



A querida, Zelita Melo vai aniversariar próximo dia 19 de abril, por conta da quarentena ela só vai comemorar a data no próximo ano.

Outro

O Pe. Francisco Borges também aniversariou recentemente, mais só vai comemorar quando tudo ficar bem.

Gastos

Por conta da coronavírus muitos brasileiros estão vivendo de suas economias, em tempo de quarentena até os padres estão sendo afetados, até porque os católicos não estão indo à igreja, de quebra as ofertas encolheram e o dizimo também.

Outros

Funcionários públicos, aposentados e pensionistas estão vivendo dos seus salários ao contrário dos trabalhadores informais.



Josiane Marques assume na próxima semana a diretoria geral do metrô de Teresina, na foto com a deputada federal, Marina Santos.







Bom dia para o querido empresário, Italo Furtado que está em quarentena como todos os piauienses de bom senso.







A odontóloga Iza Mara Damasceno, professora da Universidade do Distrito Federal- UDF, está em Teresina visitando seus pais. Na foto com o marido Rodrigo Rocha.







Família linda , empresários Mamede Castro e Mirian Demes na fotografia este BL em vip evento ( reprise)