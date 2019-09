Tudo pronto para a tradicional caranguejada deste BL

Empresária Zelita Melo vai ao nosso evento em boas companhias

Gente



O querido deputado estadual Júlio Arcoverde mesmo não podendo ir ao nosso evento, a nossa tradicional caranguejada, não deixou de adquirir e pagar o convite. Gente de expressão faz assim, é o gesto de reconhecer o que se faz o ano inteiro divulgando suas ações, assim deveriam fazer outros que faço o mesmo com eles durante o ano inteiro.

Presença

O amigo empresário Sidarta Carvalho e sua esposa também vão a nossa caranguejada dia 28 no Iate Clube.



Casal nota dez sempre preocupados com o progresso e desenvolvimento de Teresina

A passeio

Rosenira Alves, jornalista piauiense, mas radicada em São Luis há mais de 20 anos, está por aqui com o intuito de realizar uma feijoada denominada de amigos.

Online

Este colunista que há décadas escreve esta coluna salada Vip no Jornal O Dia, além de fazer programa de rádio e TV, agora vou está online todos os dias no PortalODIA.com, com a coluna Beto Loyola. Acesse e acompanhe as novidades da sociedade Piauiense e do Brasil.

Mudo de Cor

Com gente que pensa que sou besta, retardado ou objeto. Não vem que não tem.



Ricardo Brandão que dia 7 de Outubro comanda a festa do grupo na Verde Cap, 20 anos de história

Não sei como

Se consegue viver com a trouxa para cima e para baixo em tamanha crise, e de quebra quando se trabalha para uma empresa falida, que dizem que foi saqueada, que mistério? Como perguntar não ofende a ninguém, ou as vezes ofende... não já passou a campanha, não? Ah tá, me engana que eu gosto.

Bom

Ter amigos verdadeiros, como Ricardo Brandão, que através da nossa parceria tudo está dando certo entre a gente. Sou fã do seu trabalho que faz com maestria um gentleman.



A querida Gilvana Gayoso que à frente da ADH é tudo

Festa a Vista

Tudo pronto, só falta acontecer a nossa tradicional caranguejada deste BL e convidados que vai acontecer dia 28 de setembro no Iate Clube de Teresina, com direito a muito caranguejo e música ao vivo com a Banda Jackie Tequila.

Turismo

Quinze empresários piauienses do setor de turismo expõem seus produtos e serviços, bem como as potencialidades do Piauí no setor, na 47ª ABAV Expo Internacional de Turismo que teve início ontem (25) e prossegue até sexta-feira (27), na Expo Center Norte, em São Paulo.



Este BL com os dentistas Thiago Galvão, Eduardo Pinheiro e a empresária Larissa em de Tudo um Pouco

Palestra

Na próxima segunda-feira (30), a seccional piauiense do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (CESA) reunirá os membros para uma reunião palestra que terá como tema: A inteligência Artificial Aplicada aos Escritórios de Advocacia - Case Carol - A primeira robô advogada brasileira baseada em IBM Watson. O encontro será conduzido pelo advogado Daniel Farias, presidente do CESA/seccional Paraíba e membro do Conselho Deliberativo da OABPREV Nordeste. A reunião acontece a partir das 12 horas, no Uchôa Teresina Hotel.

Novidades do cinema

A cinesemana dos Cinemas Teresina, além de pré-estreias imperdíveis e muitos lançamentos nacionais, ainda trazem o Festival VerOuvindo e a Sessão Alumiar. O festival terá exibição do curta metragem ‘Catimbau’ e do longa ‘Viajo porque preciso, volto porque te amo’, com tradução para libras, legendas para surdos e ensurdecidos, além de audiodescrição para cegos. O Festival acontece sábado(28) com entrada gratuita, a partir das 11h. Ainda chegam às telas do Cinemas as pré-estreias de ‘Coringa’ e ‘Pássaros de Verão’ e os lançamentos de ‘Predadores Assassinos’, ‘Ad Astra - Rumo às Estrelas’ e ‘Hebe - A Estrela do Brasil’.



O ex-vereador de Teresina Chico Wilson, que agora é secretário de comunicação de Teresina, com o vice-prefeito Luiz Júnior. Está aí uma boa escolha feita pelo prefeito Firmino Filho