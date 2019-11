Hospital

Na último dia 7 de novembro, o Hospital Getúlio Vargas (HGV) voltou a realizar transplante de rim com doador vivo. O beneficiado foi o pedagogo Jânio Yohan, 22 anos, que encontrou um doador na própria família, o pai dele, Jânio Tarso (41), que veio da cidade de Belém (PA), onde mora, para realizar o procedimento. Os dois se recuperam bem.





Chá de fraldas da garotinha Ana Flora, neta da deputada petista Flora Isabel.

Jornalistas premiados

O jornalista Natanael Sousa ganhou o 8º prêmio de jornalismo "Educação no Trânsito" na categoria rádio. Na categoria imprenso, a jornalista Glenda Uchoa ficou com o primeiro lugar e o segundo, Isabela Lopes e Sandy Swamy, todas colegas daqui de O DIA. Parabéns, um kiss deste BL.

Homenagem

Em fase final a edição de mais um Caderno de Comunicação que presta homenagem ao jornalista e escritor Herculano Moraes, que era secretário geral da Academia Piauiense de Letras, falecido no início deste ano. A publicação, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Piauí, será lançada por todo mês de dezembro no espaço cultural do Sesc/Ilhotas e traz artigos e reportagens que enaltece a vida e obra do escritor e jornalista.

O médico Fernando Modesto recepcionou o cantor Fagner, em Teresina, que fez show no Theresina Hall no último sábado. Os dois são amigos de longas datas





Ainda é tempo para parabenizar o Dr. César Vilar, ontem (14). O jovem oftalmologista comemorou mais um ano de vida. César é especialista em catarata e cirurgia refrativa do Hospital de Olhos Francisco Vilar. Felicidades!





Niver

O advogado amigo Odonias Leal comemora nesta sexta-feira, 15 de novembro, data da Proclamação da República, mais um ano de vida, ocasião que receberá os cumprimentos de familiares e amigos pela passagem da data. Parabéns!

Arte

O Teresina Shopping será palco da exposição Natal com Arte, com abertura dia 20. O público conhecerá obras de diversos artistas. Dentre os destaques, Jota A de O DIA, Cecília Mendes, Alda Veloso, Alex Állen e Jasmine Malta. Vale apena conferir!

Estudantes e profissionais da área de computação participam na Universidade Federal do Piauí (UFPI) da sétima edição da Escola Regional de Computação Aplicada à Saúde (ERCAS) e do Encontro Unificado de Computação do Piauí (ENUCOMPI 2019). O evento iniciou com o painel “Desafios e Oportunidades para Empresas de Informática na área da saúde”, mediado pelo professor da UFPI e sócio da Infoway, Pedro de Alcântara.





O longa-metragem “A Irmandade”, documentário piauiense produzido e dirigido por Juscelino Ribeiro e Alexandre Mello, da Framme Produções, que conta a história de três jovens que usam a música para superar os problemas da violência nas comunidades carentes onde vivem, bem como os conflitos violentos e até mesmo morais vividos pela população das periferias de Teresina em meio a disputas de grupos rivais na região.







Filme

No dia 21 de novembro, o ator Paulo Betti estará na verde cap para o lançamento do filme "A Fera na Selva". O longa metragem também será visto nas cidades de Floriano e Picos nos dias 22 e 23, respectivamente.

Registro

Para cumprir mais uma agenda internacional, o governador Wellington Dias (PT) embarca neste sábado (16) para o exterior. Desta vez, o Chefe do Executivo Estadual integra o grupo de trabalho do Consórcio Nordeste que conversa com investidores da França, Alemanha e Itália para assinatura de convênios.

Fato histórico



Hoje, Dia da Proclamação da República, é uma da data que merece reflexão por parte de cada cidadão e cidadã brasileira. Pois foi um golpe de Estado político-militar, ocorrido em 15 de novembro de 1889 que instaurou a forma republicana presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentarista do Império e, por conseguinte, destituindo o então chefe de estado, imperador D. Pedro II, que em seguida recebeu ordens de partir para o exílio na Europa. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação (atual Praça da República), no Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, quando um grupo de militares do exército brasileiro, liderados pelo marechal Manuel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder no país, instituindo um governo provisório republicano, que se tornaria a Primeira República Brasileira. Eis, a questão!

Mãe e filha, as empresárias Mirian Chaib e Lisbela Demes hoje também abrilhantam esta salada. Bom dia, queridas