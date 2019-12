Cidadão Piauiense

A Assembleia Legislativa do Piauí concedeu na última segunda-feira (02) o Título de Cidadão Piauiense ao Deputado Federal Vicente Paulo da Silva, do PT de São Paulo. A honraria foi proposta pelo deputado estadual Franzé Silva que enalteceu o trabalho que Vicentinho realiza em nome dos trabalhadores e na defesa dos direitos de minorias como estudantes, negros e mulheres em todo o país.



Exposição ArrAMARES

A Montmartre Arte e Galeria realiza sua última mostra anual “ArrAMARES”. O espaço expositivo da galeria terá obras de artistas consagrados ao lado de novos nomes que se destacam na arte piauiense. A exposição coletiva encerra a programação do calendário de 2019, reunindo modalidades e trabalhos diversos com o propósito de difundir projetos em nome da Arte e da cultura do Estado do Piauí, especificamente em Teresina. Com crítica e curadoria de Elsa Paranaguá Elvas, ArrAMARES propõe ao público visualizar o artista como uma árvore, que possui raízes de fé, sua fonte de sustento e perseverança. Os troncos, ramos e folhas são o "corpo" desse ser, habitando nele o intelecto e suas emoções. Nas palavras da curadora, “o artista deseja produzir e reproduzir, praticar o seu ‘ArrAMARES’ e espalhar seus ramos e sementes o mais longe possível, estabelecendo em terrenos diversos”.

Natal do Senhor

Movimentos da Arquidiocese de Teresina estão preparando uma grande celebração para festejar o Natal do Senhor. A missa será realizada no dia 14 de dezembro, no Parque Lagoas do Norte, a partir das 18 horas, seguida de coroação da Mãe Rainha e confraternização entre as famílias.

O tenente Cel . Márcio Vieira Costa, comandante do 25° Batalhão de Caçadores, e o sub comandante Ten Cel. Melo reuniram ontem alguns jornalistas para farto café da manhã na sede da entidade





Comércio

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI) informa que, em virtude do período natalino, nos dias 14 e 15 de dezembro (Sábado e domingo), as lojas do Centro e bairros funcionarão até às 18 horas.

Prêmio

Maria do Perpetuo Socorro, receberá a premiação de Personalidades, Organizações e Ações e experiência, o Prêmio Estadual de Educação em Direitos Humanos do Piauí, chaga a sua oitava edição, o objetivando homenagear, e promover e dar visibilidade às instituições e pessoas que pelo compromisso dedicação e testemunho, destacara-se na luta pela dignidade e pelo respeito ao ser humano, em particular aos trabalhos ou ações com destaque na defesa e promoção da Educação em Direitos Humanos no Brasil. A premiação acontecerá no próximo dia 13 de dezembro, às 19h no auditório Plenário do 3 andar do Tribunal de Justiça.

Este colunista em vip confraternização com amigos de trabalho, no sábado em hotel da Verde cap.







Arte na Praça

Com manifestações artísticas, o projeto Arte na Praça encheu os corredores do Teresina Shopping de cores. O movimento cultural envolve dança, pintura, música, teatro, leitura, fotografia, costura e bordados e funciona no Centro Estadual de Tempo Integral Raldir Bastos, na zona Sudeste de Teresina, com alunos de 14 a 16 anos. Uma vez ao mês os alunos expõem suas peças de arte em um local de Teresina. No mês de dezembro é no Teresina Shopping. A exposição segue até o dia 20 na Galeria de Artes, piso superior, e no corredor da Livraria Shekhinah, próximo ao Hiper Bom Preço.