Coronavírus

Luciene Sampaio não vai mais realizar seu café com as senhoras, isso por causa da coronavírus.

Dodói

Nosso amigo Nonato diretor da Equatorial está se recuperando de uma virose, gripe somente gripe.

Saúde

Marcelo Magno jornalista dos conceituados do Piaui, está se sentindo melhor graças a Deus.

Decreto

O prefeito Firmino Filho participou na manhã de hoje, no Palácio de Karnak, da reunião do Comitê de Operações Especiais para os efeitos do coronavírus, onde foi decretado, pelo governador Wellington Dias, estado de calamidade no Piauí por causa do covid19.

Campanha

Começa nesta segunda- -feira (23) e vai até o dia 22 de maio a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, também conhecida como gripe. O objetivo é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população alvo.

Semduh

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh) estipulou, nesta quinta-feira (19), uma série de medidas a serem adotadas, na sede do órgão, como forma de prevenir e conter a transmissão do coronavírus. A medida principal suspende o atendimento ao público feito na secretaria, que funcionará apenas em expediente interno, até o dia 02 de abril.

Horário Teresina Shopping

Teresina Shopping funcionará em horário reduzido: De Segunda a Sábado: das 12h às 20h e aos Domingos: das 14h às 20h. A exceção deste horário serão as Lojas de Alimentação. O Hiper bom preço, Lojas Americanas e Farmácias (por serem considerados de atividade essencial para atual situação) também manterão o horário normal de funcionamento sem redução. O Teresina Shopping continua atento as orientações do Ministério da Saúde e da Associação Brasileira de Shopping Centers – ABRASCE.

Luz Para Todos

A Equatorial Piauí está em campo, desde o ano passado, com 50 equipes das empresas Cabrália e Progeo, realizando um levantamento domiciliar em todo o Estado para ampliar o número de beneficiados do Programa Luz Para Todos. O prazo de conclusão desse cadastro encerra no dia 31 de março deste ano. No período de 2020 a 2022, mais de 20 mil famílias piauienses serão contempladas pelo programa no Estado.

Comunicado João Vicente Claudino

Diante do risco de disseminação do coronavírus (COVID-19), estamos adotando medidas preventivas com base na determinação da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Governo Federal, Ministério da Saúde e governos estaduais. Por isso, a homenagem de Título de Cidadão de Fortaleza marcada para o dia 03 de abril foi adiada.



Bom dia para querida deputada estadual, Flora Isabel que aproveita estes dias de folga por motivo do vírus para dar uma repaginada em seu apartamento







Família linda, advogado e diretor financeiro da OAB Piaui, Eistein Sepulveda e sua esposa Petrucia Braga com seus filhos recentemente estiveram em Gramado no Rio Grande do Sul







Bom dia também para o grande amigo de longas datas, o engenheiro Guilerme Barros tintando sua linda netinha







Meu conterrâneo bancário, gerente da caixa Econômica da cidade de Altos na fotografia com sua esposa, viva o amor dos dois.







Quem completa nova idade nesta sexta-feira, 20 de março, é o deputado estadual Marden Menezes. Parlamentar atuante, pai coruja de Alice e Luiz e apaixonado por futebol, Marden comemora a data, ao lado da família.







Casal, nota dez advogado Odonias Leal e Rosário presenças confirmadas no dia 23 de abril com fé em Deus na nossa festa noite dos destaques