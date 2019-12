Carente

Teresina é carente de picareta, quando surge um consegue o que quer com a sociedade que adora ser enganada.







Toda felicidade do mundo para Cintia Portella, que completou mais um ano de vida ontem. Na foto com a sua mãe, a deputada Iracema Portella





Marius Aguiar aniversariou e ganhou festa dos amigos em grande estilo

Desonesto

Prefeito ladrão tem mesmo é que ser preso. Xilindró nele.

Nomes

Os delegados de polícia do Piaui, Samuel Silveira, Anamelka Cadena e Talles Gomes são homenageados com o título de delegados do ano.

Amigo

Tem gente que é tão invejosa que se você falar que vai morrer é capaz dela se matar primeiro.

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, esteve em Teresina na última segunda-feira (02), a convite da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Piauí (FCDL), onde participou do fórum “Ações para um cenário favorável ao ambiente de negócios”. Marinho, defendeu as novas regras previdenciárias e a importância da reestruturação do sistema previdenciário. O evento contou com a participação de autoridades e lojistas.





Grande cirurgião plástico, Toninho de Deus grande profissional. O médico mão de fada está em alta em sua profissão.

Café

Dia 14 de dezembro tem café da manhã para clientes e convidados no posto de combustíveis do amigo Domingos Neto.

Título

João Vicente de Claudino Júnior recebe duas homenagens em São Luís dia O6 de dezembro, o título de cidadão do Estado do Maranhão e a medalha do mérito Legislativo “ Manuel Becman”.

Réveillon

O amigo e empresário jovem Hélio Magalhães e sua família vão passar o ano novo em Aracaju.

Visita

Nossa Senhora dos humildes, padroeira de Alto Longá, está em Teresina. A imagem visita às residências dos filhos daquela terra com o objetivo de angariar fundos para os festejos. Que acontecem de 22 de dezembro a 1° de janeiro.

Raiz

Sou colunista social raiz, já escrevi em todos os jornais da capital, hoje sou multimídia, jornal, portal, rádio e TV e bola para frente.

A delegada de polícia civil, Anamelka Cadena vai ser agraciada com o título de cidadã teresinense dia 12 de dezembro na Câmara Municipal de Teresina





Chegada Papai Noel

O Papai Noel chegará ao Centro de Teresina em um helicóptero no dia 07 de dezembro, às 9h00 na Praça da Liberdade, que fica ao lado da Igreja São Benedito. O bom velhinho irá desfilar em carro aberto pelas principais ruas do centro até chegar ao Shopping da Cidade. A grande festa marca o início das comemorações Natalinas no centro da cidade. Em 2019, o Sindilojas/PI e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Teresina (CDL), vão promover a distribuição de presentes para as crianças e a realização de shows musicais com artistas locais nos dias 7, 14 e 21, a partir das 10h.