Tem uma turminha sendo chamada de arroz de festas

Arroz de festas

Aquela turminha está sendo chamada pela sociedade de grupo de arroz de festa. Em todos lugares a turma vai e de boca livre, ah tá!





A querida conselheira do Tribunal de Contas, Lilian Martins, entre belas rosas. Como ela gosta e faz jus a vida

Alex Fabiano, prefeito Firmino Filho e o prefeito de Oeira, Zé Raimundo, na 7ª Flor Oeiras





O ator Mirim Marcos Vinicius ganhou o concurso Mostre seu Talento. Ele vai gravar para novela as aventuras de Pollyana do SBT

Casamento

O casal, Ricardo Brandão e Romina Paradizo Brandão, esteve em Belém no casamento do empresário Dajama Neto com Thiffany. O casamento teve como palco religioso a igreja de Nossa Senhora de Nazaré.

Gentileza

Se gera gentileza, o que mesmo que uma pessoa mal educada ganha com sua ignorância e falta de respeito?

Retorno

O advogado e empresário Valter Alencar Rebelo e sua esposa Adriana Alencar Fortes estiveram em São Paulo. Eles foram abraçar a filha Maria Teresa Alencar que esteve de aniversário.

Ganhou

O empresário Domingos Neto Santos esteve em São Paulo, e lá recebeu homenagem do vereador de São Bernardo do Campo, Luizinho Neto, do PT.

Adalberto Leitão está na Terra Santa com um grupo de pessoas de Teresina





O empresário Domingos Neto esteve em São Paulo onde foi homenageado por seu amigo Luizinho Neto, vereador de São Bernardo do Campo





Da Nicnic nic

O aniversário da amiga Nicole será comemorado com farto churrasco, no dia 23, em sua house, só para amigos.

Vai ser

Dia 26 de novembro a confraternização do grupo BL te amamos. A cronfa será em grande estilo.

A querida Vanessa Tapety toda linda com o ator Miguel Falabella





Passa bem

O amigo Assis, que é gerente de hotel chic no centro de Teresina, fez uma cirurgia recentemente e o amigo passa bem, graças a Deus.

África

O advogado e empresário Paiva Igreja está na Terra Santa. Ele foi na companhia do padre Tony Batista.

Em tempo

De cumprimentos o amigo Léo Coaracy, que marcou no calendário ontem. Um braço querido, e tudo de bom.

Mais antes

No internato do que preso, delegado de Polícia Civil do Piauí se recupera em uma clínica de recuperação antidrogas.

Alemanha

A querida amiga Vânia Guerra Pereira está na Alemanha. Ela foi conhecer o bisneto Leonardo, que é filho de sua neta Rafaella com Márcio Schneider.

Hummm

A pior ambição do ser humano é desejar colher os frutos que não plantou no passado.

Encerramento

O encerramento da visitação da Imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Barras, será dia 22 de novembro, às 20h, em clube social de Teresina, com direito a leilão, comidas típicas e música ao vivo.

Evento beneficente

O tradicional chá beneficente da solidariedade realizado pelo Lotus Clube de Teresina vai acontecer na próxima quarta-feira.

