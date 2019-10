Tem uma empresária bloqueando até as clientes das suas lojas

Bloqueio

Dizem que uma grande empresária de Teresina está se afastando das redes sociais, bloqueando até clientes das suas lojas. Será que a mulher surtou?

O amigo Hélio Melo com sua simpática noiva Iara Caline, que ontem esteve de aniversário





O amigo Karlos Wendel com a cantora Luciana Abreu e Tick Terezi, em Portugal. Chiques e lindos





Senadores Flávio Bolsonaro, o Ceo de uma Companhia Americana Steve Pendigo e o advogado Valter Alencar Rebelo, em Brasília





Foi tudo de bom

Estive por sete dias na região do vale do Itajaí, em Santa Catarina, com destaque para Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes e Blumenau, cidade onde está acontecendo o Oktoberfest, evento que reúne gente de todo o Brasil e de outros Paises. Em Itajaí aconteceu, no fim de semana, a tradicional marejada onde participei e fui recebido com fidalguia pelo secretário de Turismo Evandro Neiva. A cidade tem mais de 250 mil habitantes, que por sinal é linda e produtiva.

Recebe

Em Balneário Camboriú fiquei hóspede do maravilhoso hotel Centro Mar Hotel onde tive tratamento que mereço. Isto porque fui passar meu aniverário e foi tudo muito bom, perfeito, do jeito que gosto, organização e muito mais.

Cala

Ninguém cala minha voz, pois sou livre, leve e solto, ou seja, faço notícias com a verdade. Isso só para quem me conhece, sabe bem como sou e ajo quando necessário.

Querido

Carlos Wendel, piauiense de Barras, está fazendo o maior sucesso em Portugal com o seu programa.





O diretor Daniel Gonçalves esteve nos Cinemas Teresina, terça-feira, para uma sessão especial de pré-estreia, seguida de debate com o público. A sessão com debate é uma iniciativa do cinemas do Teresina Shopping e chegou a sua 19ª edição.





As empresárias Genuína e Joelma, duas criaturas que trabalham com dignidade. Palmas, queridas





Este Bl com os simpáticos jovens de Capão Bonito, em São Paulo, e em Blumenau, Santa Catarina, no Oktuberfest





Mercy

Este BL agradece as inúmeras mensagens recebidas durantes estes dias por conta da passagem do meu aniversário. Foram mais de quatrocentas entre Facebook, Instagram, Zap, mensseger e e-mail. Gente, muito obrigado, obrigado mesmo!

HVG realiza Outubro Rosa

Com o objetivo de atender mulheres na prevenção e tratamento do câncer da mama, através de consultas, exames, diagnósticos e cirurgias, a Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), através do Hospital Getúlio Vargas (HGV), realiza de 14 de outubro a 14 de novembro, a campanha "Outubro Rosa Piauí". A ação acontece em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e Prefeitura Municipal de Teresina, através da Central de Marcação de Consultas e Hospital Lineu Araújo.

Homenagem

O Iate Clube de Teresina através do presidente Gilson Vasconcelos vai fazer justa homenagens à papisa do colunismo social Elvira Raulino. Será no dia 25 de outubro com direito a outras homenagens a personalidades.

Retorno

O casal, empresário Valmir Miranda e Tânia Miranda, retorna na sexta-feira dos Estados Unidos.

BetoBETOBeto Loyola