Tem um apresentador deixando seus entrevistados meio sem norte

O apresentador de um certo programa de rádio em Teresina está deixando seus entrevistados meio sem norte. O motivo é que, quando acaba o programa, ele liga para as fontes para pedir aquela "contribuição" extra-oficial. Não vem, que não tem!





O advogado Valter Rebelo com o presidente Jair Bolsonaro no Emirados Árabes. Valter Rebelo está na comitiva do presidente





A garotinha Linda Brown completou 7 aninhos e comemorou com seus pais e amigos. Seus pais Brown e Nilfrania e o irmão da linda, Raimundo Neto, pontificaram





Dia D

Quinta-feira estarei recebendo uma centena de amigos, parceiros e diretores dos orgão de comunicação que trabalho e os colunistas classe A do Piauí para comemorar mais um ano de vida, com direito a música ao vivo, entradas, jantar e sobremesas. Não faltará bebidas e papos a lavonter.

OS

Canais de Tevês, Rede TV e Band Piauí, jornal e Portal o Dia, e a FM Teresina irão ser representadas por proprietários e jornalistas convidados.

Só pica ou morde

Cobra só pica ou morde quando se mexe com ela. A mesma coisa é gente e, eu não sou diferente, fescou, pegou.

De aniversário hoje o jovem fisioterapeuta Júlio Veloso, parabéns





De aniversário hoje (29) o jornalista Salomão Prado. A coluna deseja ao amigo um kiss especial!





Chic

A querida empresária Alcenia Ribeiro esteve no local onde vou realizar meu niver. Vai ficar tudo bonito.

Azul nunca

Eu tenho uma caneta, mas é de cor vermelha. Sabe para que me serve? Tirar gente falsa, nojenta e de energia negativa da minha vida.

Niver

O final de semana teve festas de filhos da terra dos intelectuais na cap, dentre elas os 80 anos de Teresinha e Salomé Damasceno. Niver de Paulo Moreira e o aniversário da garotinha linda Browns.

Festas

Ivanária Sampaio inaugura loja hoje na zona Leste da verde cap. Merc pelo atencioso convite.

Receber

A gata Jonalisa Costa e o jovem Júnior vão receber meus convivas dia 31, no restaurante Amalfitano, onde vou receber meus amigos para comemorar meu niver.

Médico Carlos Iglésia, Gilson Vasconcelos, Tarsisio Freire, Ribamar Silva e Júlio Rodrigues na festa de homenagem dos 60 anos de aniversário do Iate Clube





Em família, o casal de barrenses Salomé e Teresinha Rêgo comemoraram, ela 80 anos e ele 83 anos, teve festa na verde cap

Niver

De aniversário, hoje, Indiara Castro e o fisioterapeuta Júlio Veloso. Parabéns e tudo de bom, gente.

Padroeira

Nossa Senhora da Conceição está perigrinando em Teresina nas residências dos barrenses ilustres que moram na capital. Ontem, teve reza na casa do casal Manin e Nize Rêgo.





O senador Ciro Nogueira e a deputada federal Iracema Portela prestigiaram o casamento do Nelsinho e Cristiane. Ciro e Iracema foram padrinhos





Retorno

O advogado e empresário Valter Alencar Rebelo retorna na quinta-feira da viagem que fez pelo Japão, China, Emirados Árabes e Qatar. Ele foi na comitiva do presidente Jair Messias Bolsonaro.

Europa

O amigo Adalberto Leitão volta às suas atividades na próxima quarta-feira. Ele esteve com uma turma de turistas pelo velho mundo.

Miss e Mister Brasil 2020 foram eleitos recentemente, no Rio de Janeiro





Mister Brasil 2020 Luthy Nascimento, de 24 anos. Ele é de Guaratuba, no litoral do Paraná

Beto Loyola