Cópia

Tem gente que não tem criatividade mesmo. O quadro truando com o Beto está fazendo sucesso até na concorrência, não é mesmo? que estória é essa de primeira mão.

A família Progressistas realizou o “Dia D” nessa segunda-feira, data simbólica (11/11), em todos os diretórios piauienses e registrados número recorde de filiações. Em Teresina, o presidente municipal vereador Aluisio Sampaio e o presidente estadual deputado Júlio Arcoverde registraram a chegada de grandes lideranças, como Eliseu Aguiar, Celina Tourinho, Laurinha e Auricélia. Prestigiaram o prefeito de Teresina, Firmino Filho, deputado Flávio Nogueira Jr, vereadora Graça Amorim, entre outros.





A Sub-secretaria de Segurança Anamelka Albuquerque Cadena na foto com o filho durante a primeira eucaristia







Estiveram

Os amigos Neto Santos Viçença e os filhos estiveram em Santa Cruz dos Milagres, foram pagar promessa.

Obrigado

A querida Naty Silveira pelo atencioso convite para o evento do Lotus Clube para o chá beneficente que vai acontecer dia 20 de novembro, em buffet da zona Leste da capital.

Sem Tempo

De odiar quem me odeia, me encontro ocupado demais amando quem me ama.

Médico, Dr. Nascimento com o cantor Fagner e sua esposa no show do Theresina Hall







A querida deputada federal Iracema Portela com sua filha Eliane Nogueira, que ontem aniversariou. Ela faz Medicina e é hiper aplicada nos estudos







Eliane Nogueira com o pai Ciro Nogueira



Na Terrinha

O amigo Weldel Lages, que mora em Portugal, vai está no Piauí na próxima quinta-feira, de The ele estica para São José do Divino e Barras.

Grato

Ao cirurgião plástico Toninho de Deus, sua mão é uma verdadeira benção.

E mais

Bom ter como dentistas os amigos Thiago Galvão e Eduardo Pinheiro.

Olha a pressão

A deputada estadual Teresa Britto teve um pico de pressão ao visitar o Hospital Dirceu Arcoverde, em Parnaíba. A parlamentar ficou horrozida com a situação que viu.

Cuidado!

É bom a deputada se prevenir, caso pretenda continuar visitando outros hospitais! Haja pressão!

Prêmio

O Armazém Paraíba conquistou o prêmio de melhor Conteúdo Áudio Visual no Prêmio Interaje com a nossa Campanha #VistaSeuPoder. O vídeo que fala sobre o emproderamento feminino, teve a participação de cinco mulheres poderosas de Teresina, incluindo a cantora piauiense Bia Magalhães.

Plínio Macêdo se torna “imortal” da Academia Piauiense de Letras, ele ocupa agora a cadeira de número 03 que já teve como Patronos Joaquim Sampaio Castelo Branco e Jesualdo Calvalcanti Barros