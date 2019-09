Tânia Miranda é madrinha do Outubro Rosa

A maravilhosa Gracinha Monteiro também vai a nossa caranguejada com suas filhas

Outubro Rosa



A chegada da nova madrinha do Outubro Rosa acontece hoje, às 17h30, na Loja Rosa com a presença da nova madrinha do evento. Tânia Miranda. O evento tem como palco o Teresina Shopping.



Hoje, a partir das 17h30, a empresária Tânia Miranda participa como Madrinha Rosa 2019 da Loja Rosa, no Teresina Shopping, evento patrocinado pela Fundação Maria Carvalho Santos.

Passaport

O pessoal que atende o público para atualização de Passaport na Polícia Federal são nota dez.

Antiguidade

Dias 24, 25 e 26 de setembro acontece a feira da antiguidade, na igreja de Nossa Senhora de Fátima, e será realizada pelo Granf Clube de Teresina.



As queridas Vânia Guerra Pereira da Silva, Vera Lobão e a sósia da Vera Ficher, Ana Maria Rios

APL



A Academia Piauiense de Letras convidando para o lançamento, dia 28 de setembro, às 10h, das obras da Coleção Centenária: Roteiro do Maranhão ao Goiás pela Capitania do Piauí, de João Pereira Caldas, bem como da obra Descrição dos Rios Parnaíba e Gurupu, de Gustavo Dodt. Também as obras: a Vela e o Temporal, de Alvina Gameiro; Sonetos Infames, de Dário Castro; Contos Poéticos, de Rosângela Sousa; Coisa do Amor, de Lisete Napoleão, e Brimos, de Marta Tajra.

Minha amiga e conterrânea Claudia Brito Seabra, Promotora de Justiça classe A do Piauí



Casamento

Maria Theresa e Guilherme trocam alianças no próximo dia 21, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. Após o casamento, os noivos recepcionarão os convidados no Buffet França, na capital paulista. este BL pontificará no evento.

União



Maria Cristina e Felipe estão com casamento marcado para o dia 28 de setembro, às 20h, na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Dores, na Praça Saraiva, centro da capital. A recepção após a cerimônia de casamento será no Espaço Coco Bambu, na zona Leste de Teresina.



Bl, governador Welligton Dias e a secretária de Turismo Carina Câmara, em recente badalada manhã de sol em the

Presença

A Unimed Teresina marcou presença no Projeto “Eficiência em Ação”, no último sábado (14). O Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) disponibilizou os serviços de aferição de pressão e teste de glicemia para os participantes, dando orientações em saúde. Desenvolvido numa parceria entre a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CDDPD), a Caixa de Assistência da Advocacia Piauiense (CAAPI), a Associação Piauiense pelos Direitos Iguais (APIDI) e a Associação dos Deficientes Físicos de Teresina (ADEFT), o projeto promove a inclusão e a acessibilidade às pessoas com deficiência, sob os temas “Integração, Educação, Esporte, Saúde e Lazer".



O amigo Gilson Vasconcelos também vai a nossa caranguejada com sua Zuita e convivas

Itinerante



A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, por meio da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados, realizará no dia 19 de setembro, em Parnaíba, a ação “Prerrogativas Itinerante” com o objetivo de dialogar com os magistrados e servidores de várias unidades da Justiça. Na oportunidade, será lançada a Cartilha das Prerrogativas da OAB Piauí e o Aplicativo Prerrogativas do Conselho Federal da OAB. Segundo o Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados da OAB Piauí, Marcus Nogueira, o evento vem para ajudar a reforçar e combater o desrespeito e as violações das prerrogativas que ocorrem no Piauí.





Registro do encontro de Thiago Pereira com o ex-jogador Larley em animado evento esportivo na zona Leste