Será assédio moral a atitude da parlamentar?

Será assédio?

Servidores de hospitais do interior piauiense fiscalizados pela deputada verde Teresa Britto não estão gostando nem um pouco da forma como a parlamentar reclama dos profissionais de saúde sobre a prestação de serviços oferecidos à população. Alguns deles já andaram denotando a deputada em programa da Teresina FM.





De aniversário amanhã o jovem Alison Filho, que é um bom menino. Seus avós Elais e Socorro Rocha felizes da vida





O piauiense Jorge Márcio Lopes Costa, aluno de engenharia do ITA, na solenidade de formatura do 1º ano, como aspirante a oficial, com o pai advogado Jorge Lopes, em São José dos Campos-SP.





Jorge Márcio, com o pai advogado Jorge Lopes e Márcia Lopes- Auditora do TCE

De férias

Do trabalho, a delegada Isabela Barros

Bom dia

Para a querida Ana Paula Lacerda, que é um amor de pessoa.

Circula

O querido Adalberto Leitão está na Terra Santa.

Niver

Ainda é tempo de cumprimentar Roberto Ponte, um amigo, que reuniu familiares e amigos em sítio da zona Leste para comemorar mais um ano de vida. Ele é um dos assessores competente do republicano deputado Gessivaldo Isaías. Parabéns!





Mãe e filho. O senador Ciro Nogueira e a mãe dele Eliane Nogueira, futura senadora da República. Todo amor e carinho que ele tem por ela, lindo gesto de um bom filho





Novembrinho Azul

No próximo sábado (16), às 9h, no CAIC do bairro Renascença, em Teresina, será realizada uma palestra educativa para o projeto Pelotão Mirim. O intuito é conscientizar crianças e adolescentes sobre a necessidade de cuidados com a saúde urológica, especialmente a saúde do homem. A palestra terá o peso da grife Giuliano Aita, referência nacional em urologia, e que junto com o uropediatra André Biondi, levará muitas informações para o público jovem.

Em Tempo

De cumprimentos por ter mudado de idade, a jovem Juliana Borges passou a data com sua mãe em São Paulo

Retorno

O Vereador de Teresina Venâncio Cardoso retorna hoje do passeio que fez pela terra do Tio San, Estados Unidos.





A atriz Camila Morgado e o produtor Marcello Ludwig Maia estiveram nesta segunda-feira (11) nos Cinemas Teresina para a 23ª Sessão com Debate. Os convidados conversaram com o público teresinense sobre o filme ‘Domingo’.







Advogado e empresário Valter Alencar Rebelo, homem articulado, bom esposo, pai de família exemplar, um amigo que no início da minha carreira me deu a mão. Foi Valter quem me descobriu nos meados de 80 em Alto Longá e até hoje sou grato a ele por naquela época investir em mim. Um abraço, amigo. Estamos juntos, agora é nós