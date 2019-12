Convite

Senador Ciro Nogueira, convida esse colunista para festa de confraternização de fim de ano dos progressistas e lançamento da Caravana do Trabalho. Será no próximo dia 20, no novo Jockey Clube. Este colunista marcará presença.





Socorro Barreto, coordenadora de pós-graduação da Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão, recebendo o prêmio Estadual em Direitos Humanos das mãos do diretor da Escola do Legislativo, Leonardo Silveira





Amiga deputada Flora Isabel ladeada por amigos e familiares em sua casa, no último domingo





Casal de amigos Ricardo e Romina Paradizo com as mães do Ricardo e Romina e amigos, que estavam sábado em vip feijoada.





Casamento

Josiel Adail e Veralúcia Paraiba de Barros, Raimundo Nicacio Feitosa e Francisca Maria Gomes Feitosa, vão casar os filhos. Larissa Barros (médica) e Ronnie Douglas (advogado) dia 04 de janeiro na Igreja de São Sebastião e logo em seguida recebem os convidados no espaço Coco Bambu.

Agradeço

Os mimos de O DIA e da Serasa.

Coisa feia

Gays sem noção, com a mão na cabeça e falando da vida de Deus e o mundo nas festas

Confraternização

Dia 11 de janeiro funcionários e colaboradores deste complexo irão se reunir para a tradicional confraternização no Theresina Hall.





Empresário Domingos Neto e sua família clicados por nossa objetiva em saboroso café da manhã





Amigos, médico Tenilson Leitão e Luís Figueiredo, em tarde festiva. Clics sobre a lente deste BL





Os amigos Quintino, Gilvan e, o médico e empresário, Dr. Ricardo das Águas Viena, gentis e homens trabalhadores hoje abrilhantam esta salada vip





Nova diretoria

O jornalista e escritor Zózimo Tavares foi eleito neste sábado (14) o novo presidente da Academia Piauiense de Letras (APL) para o biênio 2020/2021. A nova diretoria será composta ainda pelos imortais Magno Pires como vice-presidente, Dra. Fides Angélica como secretária geral, Dr. Fonseca Neto como 1º secretário, o professor Dilson Lages Monteiro como 2º secretário e o imortal Humberto Guimarães como tesoureiro.

Quarto e atual ocupante da Cadeira nº 34 da APL Zózimo Tavares explica que pretende fazer uma gestão que dê continuidade ao trabalho que vem sendo realizado na instituição centenária.

Arroz

Estão chamando um casal da sociedade de Teresina de arroz de festa. Que lindo!

Linda

A mensagem de boas festas enviada à amigos jornalistas pela assessoria do governo do Estado.

Niver

Deputada Janaína Marques comemora nova idade no próximo dia 20 e celebrará a data com almoço no parque de Vaquejada Janaína Marques, no município de Joca Marques.

UNIMED

A Unimed Teresina abriu edital para entrada de novos sócios na cooperativa de trabalho médico. O processo de seleção pública, cujas inscrições vão de 13 a 20 de janeiro de 2020, disponibiliza 30 vagas nas especialidades de pediatria (neurologia, reumatologia, gastroenterologia, alergia e imunologia, oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, hematologia, infectologia, nefrologia, oncologia, pneumologia e cirurgia pediátrica). Além da pediatria, o processo seleciona oftalmologistas nas áreas de plástica ocular, visão subnormal, estrabismo e cirurgia de retina. O número de vagas de cada especialidade pode ser consultado no edital, bem como as demais informações da seleção, disponíveis no site da cooperativa.





