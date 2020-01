Este colunista esteve recentemente com o secretário de segurança pública Fábio Abreu, onde tratou de assuntos ligados a Alto Longá







A querida delegada Anamelka será homenageada na festa dos destaques jovens e empresários jovens





Fiepi

A nova diretoria da FIEPI tomará posse no dia 23 de janeiro. O presidente José Filho será reconduzido à frente da instituição.

Whindersson Nunes

O Piauiense youtuber e influencer Whindersson Nunes participou do novo videoclipe da cantora Ivete Sangalo, o clipe será lançado no próximo dia 24.

The Voice Kids

A piauiense Natielly Rocha, 13 anos, natural de Inhuma, no Sul do Piauí foi aprovada no The Voice Kids, da Rede Globo no último domingo. A jovem Natielly entrou para o time Simone & Simaria. Parabéns.

Reflexão

Nem todo mundo vai gostar de você, então aprenda a não se importar

Empresário Italo Furtado, gente de expressão, hoje também abrilhanta esta salada





Marcos Sobral esteve recentemente no Rio de Janeiro





Formatura

A empresária Lúcia Sousa comemorou em seu buffet, na última sexta-feira (17), a formatura da filha, Daniela Sousa. O evento reuniu familiares e amigos próximos da família para celebrar a graduação de Daniela em Odontologia.

Artes de Março

O Festival Artes de Março abriu inscrições para o Concurso de Desenho "Som 90". Em 2020 -. O Teresina Shopping fará uma homenagem aos anos 90 com o tema “Geração 90”. O concurso terá duas categorias: caricatura e História em quadrinhos/Tirinhas. Os três melhores trabalhos em cada categoria serão premiados em dinheiro: 1º lugar R$ 2 Mil; 2º lugar R$ 1 Mil e 3º lugar R$ 500. Totalizando R$ 7 Mil em premiação. Inscrições gratuitas até o dia 17/2.

Advogado Eliziário Cardoso Júnior na companhia de amigos cardiologistas





Almoço na casa de amigos de longas data, Nize Rêgo e família



Trabalho voluntário

O Teresina Transforma, plataforma online de divulgação de vagas de voluntariado, realizou ontem mais um encontro de orientação junto às Organizações Não Governamentais (ONGs) da capital. Com 500 voluntários cadastrados para prestar serviços, o objetivo da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi) é atrais mais instituições para o projeto.