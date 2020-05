Sebrae-PI, lançou ontem (6) o Projeto Sebrae com Você

Niver

Ainda é tempo de cumprimentos para o jovem vereador Venâncio Cardoso, que aniversariou recentemente.

Máscara

Virou hábito o povo brasileiro usar máscaras nos peitos, queixo e nas orelhas. Um, um.

Entrevista

O amigo Nonato Castro da Equatorial e o juiz Almir Abibd Tajra são nossos convidados do de tudo um pouco do próximo sábado.

Aeroporto

Um estudo realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec), com base em dados da Infraero, registrou uma queda de 95,9%, no fluxo de passageiros embarcados pelo aeroporto, nos últimos quatro meses. Em janeiro deste ano, embarcaram 62.371 passageiros, contra 2.582 que embarcaram no último mês de abril. A queda está relacionada ao incentivo ao isolamento social, por conta do contágio pelo coronavírus (Covid-19).

Sebrae com Você

Para auxiliar os pequenos negócios nesse momento de crise, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae no Piauí, lançou ontem (6) o Projeto Sebrae com Você – Uma Vacina Anticrise, por meio do qual serão disponibilizados recursos da ordem de R$ 2 milhões para custear a prestação de serviços de consultorias tecnológicas e gerenciais para os pequenos negócios. As consultorias, totalmente gratuitas e com duração de até 10 horas, serão realizadas online por profissionais especializados. Entre as consultorias tecnológicas estão a de Comunicação Visual e a de Remodelagem de Negócios. Já as consultorias gerenciais podem ser em diversas áreas como Finanças, Crédito, Vendas, Mercado e Gestão.

Novo horário

O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Teresina (Setut) está realizando o atendimento ao público em novo horário, das 8h às 12h. A entidade reforça que está tomando todas as medidas de segurança necessárias para evitar aglomerações, como o controle do acesso aos locais de atendimento, para que seja mantido o distanciamento físico ideal. O atendimento segue acontecendo de segunda a sexta-feira.



Vereador Venâncio Cardoso que esteve recentemente de aniversário. Na foto, com seu filho







Gabriela com o filho Arthur Bernardo que completou 1 aninho de vida recentemente.







O jovem advogado piauiense, Ian Samitrius Cavalcante, foi empossado no último mês como Vice-Presidente da Comissão Especial de Direito Notarial e Registral pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em Brasília, para a Gestão 2019/2022. O Piauí mais uma vez em destaque na advocacia nacional.





O laboratório do hospital Getúlio Vargas funciona 24 horas coordenado pela Lilibeth Sales - Biomédica, atendendo todas as clínicas, centro cirúrgico e unidades de Terapia Intensivas - UTI do hospital, contribuindo para o diagnóstico e conduta médica dos pacientes internados. Realiza uma média de 16 mil exames mês, contando com uma equipe multidisciplinar empenhada em prestar o melhor atendimento. Atualmente, o Laboratório também participa ativamente do Núcleo de Atendimento ao Servidor (NAS) do HGV, realizando testes para Covid-19 dos servidores da saúde e segurança do estado.







A Banda Bia e Os Becks surgiu em 2012, em Teresina, pela união de amigos e a vontade de dar vida a músicas autorais e com um estilo bem peculiar, resultado de influências do blues, pop, soul, funk americano, nova mpb e brega, por exemplo. Os shows da banda são uma verdadeira festa, um espetáculo, conduzidos pela personalidade marcante e cativante da vocalista Bia Magalhães, ao lado de Lucas Coimbra (baixo), Bráulio Luís (guitarra), Cássio Carvalho (teclado) e Jardel de Castro (bateria). Nesse momento, a banda Bia e Os Becks apresenta o Projeto Músicas de Ficar que é um desafio proposto pelos próprios integrantes para compor e lançar 20 músicas e clipes inéditos neste período de isolamento social, tudo sem que nenhum integrante precise sair de casa. Essa foi a forma encontrada pelos músicos para que todos possam curtir um novo trabalho em um período em que ficar em casa é essencial. Os clipes serão lançados no YouTube e Instagram da banda.









A presidente da CAAPI, Andrea Araújo, está em Brasília; de lá, esticará até os municípios de São Raimundo Nonato e Corrente, onde participa da campanha de vacinação contra H1N1 e outras epidemias