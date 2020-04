Salão do Livro analisa a possível mudança de data

Bom dia para o querido prefeito de Palmeirais, Reginaldo Junior, com seu filho. Como o amor entre pai e filho é lindo.







Linda menina querida amiga, Gilvana Gayoso, que hoje também abrilhanta esta salada.







Casal, Mizael Aquino e esposa os dois continuam em quarentena, cuidando da saúde

Vencimento de faturas

Em virtude do estado de calamidade pública por conta do coranavírus (COVID-19), as empresas precisaram se ajustar para dar continuidade aos serviços e atendimentos. Assim, a Credi-shop informa aos seus clientes que prorrogou desde o dia 21 de março o vencimento de todas as faturas pelo prazo de 15 dias. O pagamento do boleto pode ser feito em bancos, casas lotéricas, supermercado Mateus ou mesmo nas Lojas Credishop, localizadas na Avenida Frei Serafim e no Teresina Shopping.

E-book

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae no Piauí, publicou recentemente o e-book “As Principais Medidas para Atenuar os Efeitos da Pandemia nos Pequenos Negócios”. O material, que está disponível do Portal do Sebrae (www.pi.sebrae.com.br), mostra as medidas adotadas no que se refere a Financiamentos, Tributos, Diferimento de Prazo de Pagamento de Impostos, Obrigações e Direitos Trabalhistas, Simplificação dos Serviços Públicos e Compras Públicas.

COOPANEST/PI

A Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Piauí - COOPANEST/PI - está realizando treinamentos em hospitais de Teresina e também no interior do Estado, com o intuito de acrescentar conhecimento para que seja oferecido o maior suporte aos pacientes que buscarem o serviço público de saúde durante a pandemia do COVID-19.

Prorrogação

O distanciamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), apesar de necessário, tem causado danos à economia local, em especial às atividades consideradas não essenciais. Neste sentindo, a OAB Piauí, por meio da Comissão de Estudos Tributários, solicitou à Prefeitura de Teresina, nessa quinta-feira (26), a prorrogação do prazo de pagamento ou a moratória e/ ou parcelamento de débitos declarados quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN

Doação APAD

A campanha “Vamos Vencer” realizada pela Rede Pense Piauí recebeu nesta segunda-feira (30) a doação de R$ 20mil da Associação Piauiense de Atacadistas e Distribuidores (APAD). A campanha mobiliza empresas e profissionais do setor público e privado das mais diferentes áreas de atuação, tanto para a doação de insumos, como para a confecção e entrega de itens de prevenção ao coronavírus.

Salão do Livro

Devido à pandemia do Covid-19 (Coronavírus) a equipe organizadora do SaLiPi 2020, formada pela Fundação Quixote, UFPI e pelo SEBRAE/PI, analisa a possível mudança de data na realização do evento que a princípio seria realizado de 29 de maio a 7 de junho no Espaço Cultural Rosa dos Ventos na UFPI. Diante disso a equipe está estudando uma nova data que será anunciada em breve.

Aula

A tecnologia pode ser uma grande aliada da educação em meio à pandemia do novo coronavírus. No programa Cidade Olímpica Educacional, uma iniciativa da Prefeitura de Teresina, os professores decidiram não parar as atividades voltadas para as olimpíadas de conhecimento e estão fazendo uso das redes sociais e de aplicativos para interagir com os estudantes.



Este BL ladeado por dois amigos que gosto de paixão, empresária Lisbela Demes e o querido Adalberto Leitão







Retrospectiva de uma homenagem feita por Ricardo Brandão a este BL. Ricardo é um homem íntegro e sempre provou lealdade aos seus verdadeiros amigos