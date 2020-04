Quarentena tem deixado muita gente em casa

Em tempo

De parabéns para o ex deputado, Sebastião Leal Júnior, que aniversariou recentemente, completou seus 70 anos de vida. Parabéns amigo e bola para frente.

Pesar

Os nossos pêsames à família enlutada de Teresinha Machado que faleceu recentemente em nossa capital. Ela era uma mulher muito educada e elegante, que seus familiares se restabeleçam por sua partida tão rápida

Live Relações Empresariais

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI) e a Advocacia Empresarial promovem a live "Covid-19 e seus efeitos nas relações empresariais – Aspecto Fiscal e Contábil". O bate-papo, que acontece nesta terça-feira (21), será conduzido pelo presidente do Sindilojas, Tertulino Passos, e pelo advogado empresarial Sebastião Rodrigues. A live terá início a partir das 18 horas pelo perfil do instagram @tertulino.passos.

OAB Piauí solicita medidas



A OAB Piauí enviou ofício ao Superintendente do Aeroporto Senador Petrônio Portella, Raphael Gaeski, solicitando medidas preventivas contra o novo coronavírus (Covid-19) no aeroporto da Capital. A Seccional solicitou ainda informações sobre o tráfego aéreo, o número de voos diários e a quantidade média diária de passageiros, a fim de conscientizar os viajantes sobre os cuidados preventivos contra o Covid-19 e evitar a propagação da doença no Piauí.

Transmissões

A partir dessa segunda-feira (20), através de transmissões ao vivo e ações nas plataformas digitais, a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI), em conjunto com a Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer (RFNCC), inicia as atividades da terceira edição da campanha "Preciso Viver", com o tema "Controle do câncer é prioridade", reforçando a importância de promover o controle do câncer nas agendas brasileiras como prioridade.



A querida amiga e empresária, Lisbela Demes, ninando seu lindo sobrinho







Clésia Rodrigues completou 84 anos de vida, saudável e lúcida. A Celsinha como é conhecida ganhou parabéns virtualmente.







Família linda do nosso secretário dos transportes do Piaui, Gustavo Aquino; sua esposa Rosário Aquino e as lindas filhas, Maria Júlia e Manuela







Bom dia para linda família do amigo, presidente da FFP, Brown Carcará, que por sinal são pessoas iluminadas