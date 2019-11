Prefeitura teve energia cortada por falta de pagamento

Denúncia

De uma prefeitura do interior do Piauí que já teve energia do mercado público e da sede do executivo municipal cortada por falta de pagamento de apenas parcelas da conta que passa de R$ 300 mil. O mais grave é que um rapaz não habilitado para religar a energia dos prédios públicos, liga logo em seguida aos cortes.





O aniversário da amiga Nicole Aguiar foi comemorado, no sábado, em grande estilo. Na foto com amigos e familiares

Nonato, diretor da Equatorial, este BL, Deolindo Aguiar, Maruis e a aniversariante

Niver

O aniversário do construtor e empresário Leonardo Silveira foi comemorado em grande estilo. Sua esposa Maysa recebeu a todos com fidalguia.

Mesmo

Hoje, às 20h, no Faustino, este BL será recebido e homenageado pelo grupo (Confraria) BL te amamos. São jovens empresários, advogados, engenheiros e dentista que são nossos amigos.





Domingos Neto e Vicença com os filhos Emanoel e Raimundo Orsano reuniram um grupo seleto de amigos no sítio deles em Todos Os Santos





Professora Márcia Soares, médico Ubrajara Soares e o casal Domingos Neto e Vicença

Ganhou

O garoto Victor Raphael ganhou o campeonato brasileiro no salto em distância dos Jogos Olímpicos realizado recentemente em Blumenau, Santa Catarina.

Presente

Não se doa, dar presentes a chefes para adular ou puxar o saco. O pior é quando se dar para a esposa do chefe e a mesma tem é nojo. Presentes se dar para amigos íntimos, familiares e em datas festivas.

Foi

Adalberto Leitão segue hoje para Balneário Camboriú. Ele foi levando uma turma jovem de turistas.

Oração

Nossa Senhora dos Humildes vai estar, no dia 6, na casa da conterrânea e amiga Laurides Nogueira. E, no dia 7, no apartamento da também conterrânea promotora de Justiça Cláudia Seabra.

Hoje

Luciene Sampaio reúne grupo de pessoas para lançamento de mais uma edição da revista Luciene.

O médico Rafael Marques participa, em Fortaleza, de um curso de estética avançada com o também médico Gabriel Magalhães





Hagem Borges Mazuad, Lucélia Santos e Lordes Borges Mazuad em chic jantar na cidade maravilhosa