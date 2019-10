Prefeito muda de namorada como se muda de camisa

De Novo

Prefeito de vizinha cidade do Médio Parnaíba muda de namorada como se muda de camisa. Ah, tá, pois não é que andaram até insinuando que o baixinho é gay! Hum, tá, me engana que eu gosto.





Os amigos Daniel e Brawn Carcará sempre a serviço do nosso futebol





O casal de empresários Guilherme Fortes e Mariana Macedo Fortes comandaram animada turma em evento social no fim de semana





João Henrique de Almeida Sousa com o empresário Carvalho Neto em noite festiva

Casal de empresários Carvalho Neto e Karla Carvalho clicados por nossa lente em festa na verde cap





Fábio Macedo, Gustavo Macedo, este BL e Júnior Veras em noite de agitos na zona Leste





Carvalho Neto, Gilberto,Micheline,Lareane e Fernando Coelho também fotografados em recente acontecimento social na balada vip e amigos





Em cerimônia chique e reservada, o jurista Evilásio Cortez e sua bela Cecília Melo Alm endra Freitas, disseram sim ao amor. Um espaço chic na zona Leste de Teresina foi o cenário para o enlace matrimonial.

Nome

Bom dia para o querido Leonardo Silveira, que é atualmente Diretor da Escola do Legislativo e está a todo vapor cuidando dos projetos da entidade.

Esteve

O amigo Brawn Carcará, que preside a FFP, esteve no fim de semana na cidade de Picos. Ele foi a serviço da entidade.

Nomes

Este BL vai reunir nomes de verdadeiros amigos, no dia 31 de outubro, para comemorar meu aniversário transcorrido dia 14 último. A nossa festa será no chic restaurante da Dom Severino

Novo

O novo diretor Superitendente do INSS no Piauí, Daniel Lopes Soares, que por sinal é muito simpático.

Outro nome

Já o amigo Willian do Amaral Machado ficou com a chefia de benefícios do Piauí. Gente fina, meu amigo de longas datas, um rapaz inteligente e competente.

Está

O delegado Matheus Zanatha está em sua terra natal, Cascavel, no Paraná. O bonitão só retorna a verde cap no mês de novembro.

Votos

Nas eleições municipais do próximo ano, os eleitores vão ter candidatos para todos os gostos na hora de votar. Desde representante de casas noturnas a religiosos, passando por outras áreas como da comunicação, saúde, educação, segurança e serviços.

Pesquisas

Faltando quase um ano para o pleito eleitoral municipal, pesquisas de opinião sobre os pré-candidatos circulam nos grupos de WhatsApp. A cada dia aparece uma com índice de votação dos pré-candidatos.

VII Marcha pela Humanização do Parto

O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (Coren-PI), em parceira com diversas entidades, se prepara para promover mais uma edição da Marcha pela Humanização do Parto. A sétima edição do evento acontecerá no dia 9 de novembro, com concentração na Ponte Estaiada, a partir das 16h. Este ano, o tema “Maternidade com informação é parto consciente”, pretende alertar toda a sociedade sobre a segurança do parto natural, por meio do acesso à informação.

Sinfônica de Teresina

No último domingo de outubro, dia 27, a Orquestra Sinfônica de Teresina realiza um concerto especial em homenagem ao mês das crianças, apresentando a obra “Pedro e o Lobo”, com narração de Leila Caddah, em duas sessões para o público teresinense, às 10h e às 11h da manhã. A entrada é um brinquedo novo. Os ingressos para o espetáculo já podem ser trocados no Palácio da Música de Teresina, de segunda à sexta, de 8h às 18h. Cada brinquedo dá direito à um ingresso, e o adquirente deve escolher o horário da sessão logo no momento da troca.

Foram

Os amigos Edgar Mendy, Diego Trajano e Augusto Correia Lima estão em São Paulo. Els foram para um evento da aréa de comunicação.

BetoBETOBeto Loyola