Pré-estreias: ‘Mulher’, ‘Inaudito’ e ‘Um Lugar Silencioso - II’

Convites

Circulando os convites para nossa tradicional festa dos destaques jovens, empresários jovens, príncipes e princesas que acontecerá dia 23 de abril em grande estilo.

Quarteto OST

O projeto Concertos Matinais deste domingo (15), recebe o Quarteto OST com a participação do maestro e pianista Hilson Costa, para uma apresentação que reúne música erudita e tradições populares. O concerto será no Palácio da Música de Teresina, a partir das 11h, com entrada gratuita. Fundado em 2010 por uma iniciativa dos próprios músicos, o Quarteto da Orquestra Sinfônica de Teresina tem como objetivo difundir a música de câmara e estimular compositores piauienses à composição de novo repertório do gênero.

Corrida

Dentro da programação da terceira edição da campanha "Preciso Viver", idealizada pela Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer (RFNCC), a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI) realizará no dia 05 de abril a segunda edição da Run For Life ou "Correr pela Vida". A corrida de rua conta com um percurso de 5 km, onde os participantes farão uma homenagem a uma pessoa que foi acometida pelo câncer vestindo uma camisa, que carregará na parte da frente, o nome do homenageado.





A irmã Arli foi a homenageada da Deputada Flora Izabel no Prêmio Mulher Destaque da Assembleia Legislativa do Piauí. Arli faz parte da Congregação das irmãs Catequistas Franciscanas, e é responsável por desenvolver projetos sociais com mulheres carentes e crianças em situação de vulnerabilidade.







A maravilhosa Naty Silveira será uma das anfitriãs da reunião do lótus clube no próximo dia 18 de março







Os advogados e sócios Ézio Amaral, Bruno Melo e Antônio Cláudio Portella, em alusão ao Dia da Mulher, promoveram uma sessão de cinema como forma de homenagear as colaboradoras do escritório. Na oportunidade, a equipe assistiu ao filme “Luta por Justiça”, que conta a história de um homem negro que é condenado injustamente por um crime que não cometeu, apesar de todas as evidências apontarem para sua inocência.







Casal amigo, Helio Melo e Iara em noite festiva hoje abrilhantam esta salada.







O querido Marius Aguiar sempre muito educado e participativo. Ele será um dos nossos homenageados dia 23 de abril na festa dos destaques