O conceituado professor Wilson está em Porto Alegre

Terça

Na próxima terça-feira tem jogo no Lindolfo Monteiro entre River e Ceará pela Copa Brasil.

Homenagem

O vereador Venâncio Cardoso vai homenagear a Júlia da galinha na próxima quinta-feira, na Câmara Municipal de Teresina, como mulher empreendedora.

Retorno

Marius Aguiar retornou de São Paulo, lá participou do show do vip, Maroon 5. Chique, né!

Alarde

Do botão do pânico.Hum... tá cheirando a pré-campanha eleitoral.

Nome

Lúcia Abreu será homenageada próxima quinta-feira pelo vereador Edson Melo, como mulher que se destaca.







Destaques

Dia 23 de abril, em grande estilo, este BL realizará a 11ª festa dos destaques jovens, empresários e príncipes e princesas; a festa terá como local o Hotel Luxor Piauí.



Olha a querida Ana Cláudia Sady toda linda







Meu amigo Carlão, ex-Boteco, um gentleman. Adoro esse rapaz







Alysson Barcelar com sua linda família em momento de lazer. Merece! É trabalhador e gente do bem

Mediação para Advogados

Com o intuito de fortalecer os conhecimentos acerca da mediação e sua abrangência, será realizado, nos dias 04 e 05 de abril, o curso “Mediação para Advogados”, que conta com o apoio da OAB Piauí. A capacitação, que terá carga horária de 20 horas/aula, será realizada na ESA Piauí e promovida pelo Instituto Imediar. Confira: http://www.oabpi.org.br/2721-2/

Orquestra Nas Escolas 2020

Até o dia 09 de março, a produção técnica da Orquestra Sinfônica de Teresina estará recebendo ofícios das escolas de toda a capital piauiense, solicitando vistoria para verificar a viabilidade da realização do concerto da mesma em seus espaços durante todo o ano de 2020. Se trata do projeto Orquestra Nas Escolas, que vem marcando presença e mudando as rotinas escolares desde 2014.

Homenagem ao dia da mulher

Neste domingo (08), o projeto do Palácio da Música, Concertos Matinais, receberá o Grupo Eu e Ellas, às 11h, com entrada franca. Será a primeira apresentação do projeto neste ano de 2020. Nada mais justo, que quatro super cantoras representando a força artística feminina neste dia internacional da mulher.

Comemoração

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI) promoveu uma grande noite de festa e homenagens em comemoração ao aniversário de 66 anos da entidade. Membros da diretoria, lojistas e colaboradores comemoraram a história da maior entidade de classe patronal do Estado do Piauí. Durante a solenidade, os representantes de empresas associadas ao Sindicato, Elmar Brígido e Marco Pinto, foram homenageados pela importante contribuição para o desenvolvimento da entidade e do setor lojista piauiense.

Santas Casas do Brasil

O administrador parnaibano Mirócles Veras será eleito no próximo dia 4 de março presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Brasil (CMD). Seu nome foi uma escolhe consensual da diretoria da Instituição para a chapa única que vai gerir no triênio 2020/2023.

Parceiros e amigos

Jornada de Oftalmologia

César Vilar será um dos palestrantes da 11ª Jornada Paulista de Oftalmologia. O evento que reúne, entre os dias 02 a 04 de abril, renomados profissionais do Brasil e do mundo, acontece em Botucatu (SP). Em sua participação, o oftalmologista piauiense falará sobre o “Controle do astigmatismo na cirurgia de catarata”.







Domingo maravilhoso na companhia de pessoas do bem.