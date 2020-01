Com a querida Fátima Sousa em recente acontecimento social







Paixão louca

Um jornalista metido a namorador, bombado, está apaixonado por um boleiro. Dica: o rapaz joga no Flamengo.

Agradeço

O atencioso convite para participar do casamento de Mayara e Bruno a realizar se dia 7 de Março na igreja do São Cristóvão.

Novidades no cinema

‘Bad Boys Para Sempre’ e Arlequina, em ‘Aves de Rapina’, estão de volta na telona dos Cinemas Teresina. No domingo (02) tem pré-estreia de ‘Os Miseráveis’ e ainda estreiam o drama nacional ‘Açúcar’ e o terror ‘Os Órfãos’.

A médica otorrino, Mariana Santos será a madrinha da nossa festa dos destaques jovens, empresários jovens e príncipes e princesas de 2020





Bom dia para a querida contadora Eliete, que é gente do bem

Nomes

Odonias Leal Filho será um dos destaques jovens do ano.

Amigos



Joerio Dayan e Marcelo Nunes Rocha, amigos e parceiros nota dez.

Tem um prefeito

Do interior cortando árvores. Alô, IBAMA.

Conselheiros

Foram empossados nesta terça-feira (28) os 32 conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teresina (CMDCAT). O prefeito da capital, Firmino Filho, falou sobre a importância e o dever da entidade para a garantia do bem-estar dos jovens.

Segurança

Os 287 alunos participantes do Curso de Formação para Guarda Civil Municipal, aprovados no processo seletivo iniciado em dezembro de 2018, estão reforçando a segurança nas ruas e praças do Centro de Teresina. Eles estão cumprindo o estágio supervisionado de 24 horas divididas em turnos de 6 horas, cada.





O juiz Almir Tajra está a todo vapor, cuidando juntamente com sua linda família do chic bloco do Birica, que já tem tradição na Verde Cap





O atleta piauiense Cesinha, um vencedor ganhou pelo Internacional. Vip título







Linda

A querida Lisbela Demes está mais linda. Vi e aprovei.

Unimed

Renovando nossa vip parceria, merci.

Saúde

Mauro Junior está internado em uma UTI do hospital Santa Maria. O confrade passa bem.

Parabéns

Para o jovem Enzo Moita, que passou no vestibular para Engenharia Civil. Ele é filho do arquiteto Enio Moita, que já comandou vida social noturna de Teresina, quando tudo era muito puro e chic.