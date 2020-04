Os nossos pêsames à família da ex-primeira Dama do Estado, Myriam Portella

Coqueiro e Cia

As praias do Piaui estão desertas desde o período de carnaval, e agora com este coronavírus aí o povo escafedeu se de vez.

Agradeço

Ao governador do Estado pela atenção, ontem (7) nos enviou linda mensagem do seu zap me parabenizando pelo dia do jornalista.

CRAS

Devido à pandemia do novo coronavírus que mudou a rotina da população, a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (SEMCASPI) vem fazendo o atendimento individual e programado nos Centros de Referências de Assistência Social (CRAS) em toda a Teresina.

Politicagem

Estão politizando este vírus, e um querendo derrubar os outros, tudo por causa das próximas eleições que irão acontecer ainda este ano.

No interior

A quarentena está servindo para os jovens encher a cara de cachaça. Têm prefeitos do interior que liberaram total para não perder votos nas próximas eleições.

O diabo

É quem duvida. Está rolando nas redes sociais uma briga de braço entre os amigos por causa do poder, que pena,que peninha as pessoas hoje em dia só olham para seu próprio umbigo, me engana que gosto.

Lotados

Bancos e casas lotéricas espalhados por todo o Piauí continuam lotadas de gente sem noção e sem amor a sua própria saúde.

Pergunta e resposta

Meus amigos me perguntam quando vou voltar ao vivo, só quando tudo se normalizar. ok! Amigos.





Morre a ex-deputada e ex-primeira-dama do Piauí, Myriam Portella. Os eus pêsames a querida deputada Iracema Portell. Que Deus lhe conforte,, minha amiga!





Luto

O prefeito de Teresina, Firmino Filho, decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Myriam Portella, na tarde desta terça-feira. Sempre à frente do seu tempo, Myriam foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal pelo Piauí, ainda em 1986, integrando ainda a bancada constituinte. Ainda na vida pública, ela comandou vários cargos importantes, entre eles a Secretaria de Ação Social e Cidadania e o Serviço Social do Estado.

Guarda Municipal



A Guarda Municipal vai intensificar nos próximos dias a fiscalização em agências bancárias, lotéricas e pontes, além dos espaços públicos como parques e avenidas de grande movimentação para prática esportiva. Segundo o secretário Samuel Silveira, da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi), esses locais ainda registram grande aglomeração de pessoas todos os dias.

Rede Pense Piauí

Com sentimento de solidariedade e compromisso com a causa social, voluntários do Pense Piauí, juntamente com a FADEX/UFPI, realizam campanha para arrecadar materiais de proteção individual que estão sendo entregues aos setores de saúde da capital. Tudo isso, com um único objetivo: combater o avanço da Covid-19 no Estado. Para que as ações tenham seguimento, a REDE conta com apoio de vários segmentos da sociedade, como a Guadalajara, que auxilia na confecção de materiais. Recentemente, a empresa doou 52.893 máscaras para acabamento e 200 aventais. Com união e responsabilidade social, o objetivo é proteger a população.







A princesa Louise Furtado, filha dos amigos Hítalo e Júlia Furtado completou 15 anos recentemente. Mesmo ser promover festa se vestiu a caráter, parabéns e tudo de bom!







Um bom dia para a querida deputada Flora Isabel, que diariamente trabalha sob vídeo-conferência







O garotinho Matheus completou mais um ano de vida recentemente! Na fotografia está com seu irmão, Feliz Aniversário!







Família linda e amiga, parabéns pelos 15 anos de Louse Furtado, completados recentemente