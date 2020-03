Ontem

O amigo Edvaldo Sepulveda esteve na terra dos Carnaúbais.Foi a serviço.

Olho

O que tem de gente do olho grande não está escrito. Povo invejoso, quer ter as coisas sem estória. Olho gordo é uma desgraça.

Vem

Augusto Correria Lima e o querido Diego Trajano vem para o casamento do Bruno Magalhães e Mayara Veloso, próximo sábado em The.

Reunião

Do Lótus Clube acontece dia 18 de março e terá como anfitriã a querida Naty Silveira e dentre outras.

Chá

Tem uma empresária da verde cap precisando urgente de ir a um psiquiatra. A mini doida está amando um homem que não assume ela.Te manca, retardada.

Vem aí

A nossa próxima promoção dia 23 de abril, festa dos Destaques jovens, empresários jovens e príncipes e princesas. A nossa promoção acontecerá no Piauí Luxor Hotel.

Liquida Verão

O Teresina Shopping realiza nos dias 06 e 07 de março a Liquida Verão. As lojas participantes oferecem até 70% desconto nos mais diversos segmentos de roupas, calçados, acessórios, óculos e relógios. E para ninguém perder as oferta, durante a promoção a digital influencer Karol Damião dará dicas de achadinhos nas redes do Teresina Shopping. Todas as lojas participantes da promoção estarão sinalizadas com o display do Liquida Verão. É só acompanhar para ficar por dentro de tudo.



Luís Tadeu sempre muito gentil com os parceiros e clientes







A conselheira do Tribunal de Contas, Lilian Martins, está à altura do cargo que exerce à frente da entidade







Os irmãos Moraes Sousa no níver do Paulo de Tarso Moraes Sousa, em Recife. O ex-governador do Piauí Zé Filho pontificou no evento







Francisco, uma lenda viva da Sucesso Publicidade. Bom dia, amigo







Bruno Magalhães e Mayra Veloso se casam no próximo sábado em grande estilo







Bom dia pra querida empresária Van Fernandes, que está sempre em alta







A apresentadora Tame Fernanda e Ceica Silva, sua grande amiga cabelereira chic das estrelas da cidade maravilhosa