Boletim a vista

O professor que ataca seus alunos e de quebra dar uma notinha a mais para o bichinho se dar bem no fim do ano. O velho educador é especial a usar destas práticas. Alô, Ministério Público! Isso é um absurdo dos absurdos, cadeia neste idoso safado.

O querido Gilson Vasconcelos comemorou seu aniversário em família em chic restaurante da Zona Leste





As queridas decoradora Naty Silveira e Gracinha Monteiro hoje também abrilhantam esta coluna. Cicks de nossa objetiva





A querida Tânia Miranda recebeu lindos girassóis das mãos deste Bl por conta do seu aniversário ontem

Os aniversariantes do mês de outubro ontem receberam lindos parabéns neste O Dia

Modinha

Se casar em sítio caindo a noitinha e os nubentes sair as quedas da união conjugal não é nada legal. Teve um neste fim de semana que estava tão bêbado que, na hora H, deu para trás e gritou: - eu quero um macho agora, aqui. KKKK...Se a moda pega, bombadinho.

Poder

O presidente Jair Bolsonaro que se elegeu pelo PSL, partido que tem a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados, vem dando demonstração que está saindo da sigla. A seguidores tem pedido para que esqueçam o PSL.

O querido Isânio com o Ricardo Brandão em chic evento de concessionária com 20 anos de sua fundação no Piauí





Os noivos Bruno Magalhães e Mayara Magalhães que se preparam para casar em março de 2020









A partir de amanhã

Esta Salada Vip e as notícias da coluna Beto Loyola no portalodia terá os amigos jornalistas Luiz Carlos Oliveira, Natanael e Glauber Calland como interinos. Ok, amigos e leitores.

Ontem



Entreguei lindas flores para a nossa diretora finaceira deste complexo O Dia, Tânia Miranda, que aniversariou e hoje embarca para os Estados Unidos com o seu esposo, o empresário Valmir Miranda, e casais amigos.

Niver

Vou marcar no calendário no dia 14 de outubro, mais não vou fazer festa na data, só quando chegar para 60 cabeças pensantes.

Festa

Uma programação de atividades marcará o aniversário da Banda Dosa Fernandes, fundada pelo então prefeito Delson Castelo Branco, de Nossa Senhora dos Remédios. Ele ganhará homenagens durante as comemorações. A banda é municipal e é composta por 40 integrantes.

12 de outubro

Sábado é o dia das crianças, 12 de outubro. Um dos endereços com programação destinada a meninada é o Zoobotânico de Teresina, com início das atividades a partir das 8h seguindo até às 14h. Serão apresentações infantis, circuito kids de regularidades, passeio com guia, enfim, tudo para animar a criançada que comparecer ao local de lazer.

BetoBETOBeto Loyola