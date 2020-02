O empresário Reginaldo Carvalho Júnior

Nomes VIPs

O empresário jovem Reginaldo Carvalho Júnior será um dos nossos homenageados dia 23 de abril como destaque do ano.

Outro

O secretário dos transportes do Piauí, Gustavo Aquino, também receberá justa homenagem dia 23 de abril como destaque do ano. Ele que vem fazendo um excelente trabalho na mencionada secretária.





Decoração

Luís Figueiredo será o responsável pela decoração do espaço da nossa festa noite dos destaques jovens e empresários do ano; já a Floricultura Li será nossa parceira.









O médico Marcos Vinicius e a deputada federal Marina Santos lançaram o nome de Cássio Rufino como pré-candidato a vice-prefeito da cidade de Novo Oriente





Secretário dos transportes Gustavo Aquino fotografado na festa do Havaí com seu pai, mãe e esposa





Tenente Cel. Denilson Marques sempre muito gentil. Ele está à frente do Hospital da Polícia Militar do Piauí





Dois nomes

Diego Trajano e Augusto vêm para o casamento de Bruno Magalhães e Mayara Veloso.

Doação



Para auxiliar na manutenção de projetos, a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI) distribui em lojas e comércios a “Casinha de Doações” para incentivar o ato de doar, essencial para o bem-estar dos pacientes em tratamento. Doar aquela moedinha que sobra das compras ou a que está perdida na bolsa pode parecer simples, mas garante resultados positivos e valorosos no tratamento contra o câncer.

Membros da diretoria do Iate Clube na festa do Havaí





Cidadão Piauiense

O presidente do Banco do Nordeste, Romildo Carneiro Rolim, que é cearense, recebeu ontem o título de cidadão piauiense.





Pesar

Os nossos pêsames à família de José Sady, que faleceu recentemente em nossa capital.

Niver

Em tempo de cumprimentos ao vereador de Teresina Edson Melo, que aniversariou no sábado.

Jogo

Na próxima quarta-feira o River do Piauí vai jogar com o Vasco em Teresina, no Albertão, pela Copa do Brasil.

Feliz

A querida empresária Van Fernandes está em alta nos seus negócios.

A Brasília

O deputado estadual João Madson Nogueira vai a Brasília na quinta-feira levando o pré-candidato a prefeito. Dr. Pessoa. Eles vão fazer uma visita ao governador de Brasília, Ibanês.

Bloquinhos

Estão fazendo sucesso em The.

O jovem advogado Glauber Matheus feliz da vida recebendo sua carteira da OAB. Na foto com seu pai Walber, sua mãe Lya Raquel e sua irmã Letícia. O presidente da Ordem pontificou