O amigo, diretor Ricardo Brandão, acendendo a vela dos 20 anos da nova concessionária que administra.







O Padre Nonato dando as bençãos na missa de aniversário da concessionária





Outubro Rosa

Muita gente foi à Avenida Raul Lopes para prestigiar a caminhada sobre alertar a população sobre a importância da prevenção ao câncer de mama.

Iate

O Iate Clube de Teresina comemora 60 anos, no dia 25 de outubro. A favor da data, a Câmara de Vereadores de Teresina que irá fazer justa homenagem a entidade. A noite acontecerá jantar festivo e também a entrega de medalhas de Honrra ao Mérito Cromwel Wall de Carvalho.

Elvira

A papisa do colunismo social do Piauí, Elvira Raulino, será homenageada como amiga que faz parte da história do maior clube social do Piauí.

York

O senador Ciro Nogueira e sua filha Maria Eduarda estão em temporada nos Estados Unidos.

Em tempo

De cumprimentos ontem ao querido Gilson Vasconcelos. Parabéns, querido, e tudo de bom.

Tadinha

Da pobrezinha, só reuniu os bregas e ultrapassados. De quebra, os colunistas fora de época. Aqui não vem, que não tem.

Voa

Canarinho voa, passa esta carta aquela ultrapassada e caça niquel do vizinho estado do Maranhão, que daqui saiu às carreiras de Busu.

O prefeito de Teresina, Firmino Filho, esteve ontem no Sebrae na inauguração do novo espaço de atendimento da instituição em Teresina. Na foto com o amigo Mário Lacerda, que é o atual superintendente da entidade no Piauí







O casal, advogado Márcio Vieira e sua esposa Denise Vieira, chics no Rock In Rio, no camarote vip





O advogado e homem forte no Governo do Rio de Janeiro, Valter Alencar, esteve em reunião com Rogério Caboclo, que preside a CBF. Outros representantes do Governo do Rio também pontificaram quando debateram demandas importantes com a Confederação Brasileira de Futebol





Álvaro Fernando Mota, que preside a Cesa Piauí, esteve em Fortaleza onde participou do III Encontro das Sociedades de Advogados do Norte e Nordeste





Semana da Criança

De 9 a 13 de outubro acontece no Teresina Shopping a Espetacular Semana da Criança’ com muitas brincadeiras, teatro e muita alegria. Dentro da programação ainda acontece o Encontro de Bonecos de Teresina (Bonecarthe) com apresentação do Grupo Vagão, desfile de bonecos gigantes, várias apresentações de teatro de bonecos e a presença do Grupo ‘Só Olhar Teatro de Lambe Lambe’. Além disso, a programação também terá os espetáculos teatrais: ‘Sapo Severino’; ‘Aladim’; ‘Quem quer ser um super herói’ e ‘A Bela e a Fera’.

Niver

De aniversário, hoje, a querida empresária Tânia Miranda, que é diretora financeira do grupo O Dia de Comunicação, cargo que ela sabe administrar com maestria. Tânia é querida por todos nós que fazemos este complexo de comunicação. Parabéns, amiga, e tudo de bom.

BetoBETOBeto Loyola