Com meu amigo vereador e secretário, Venâncio Cardoso, ontem ele visitava uma obra na Raul Lopes e fomos clicados







Em Alto Longá no aniversário do líder político Belauto Bigode, com lideranças políticas na segunda feira de carnaval.







O amigo Leonardo Silveira, diretor da Escola do Legislativo, que será entrevistado por este BL em nosso próximo de "Tudo um pouco"







Novidades



Nesta semana chegam aos Cinemas Teresina as novidades: ‘A Chance de Fahim’,‘Você Não Estava Aqui’, ‘Frankie’ e ‘O Homem Invisível’.





Passou

O deputado estadual, o querido "você é meu", passou o período de carnaval em descanso com sua família em Trancoso, na Bahia.





Seminário

A Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde (FENAESS) e a Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde) promovem nos dias 04 e 05 de março o Seminário “Os impactos da Reforma Tributária e da Jurisprudência do CARF sobre o setor da Saúde”, que acontecerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O Sindicato dos Hospitais e Clínicas do Piauí é um dos apoiadores do evento, que é gratuito. A inscrição pode ser feita nos sites: www.cnsaude.org.br ou www.fenaess.org.br.



Linda minha médica otorrino Marina Santos, madrinha da nossa festa noite dos destaques jovens e empresários jovens dia 23 de abril







Amigo Brawn Carcará, presidente da FFP Piauí, com sua linda família







O Armazém Paraíba foi homenageado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI) no descerramento de placa do projeto ´Raios Solidários'. A solenidade agradeceu a empresa pelo financiamento, por meio da lei de incentivo as causas sociais, de 100 placas de energia solar que foram instaladas no Lar de Maria. Em busca de sustentabilidade e economia, a entidade desenvolveu o projeto visando reduzir o valor da tarifa de energia na casa de apoio a criança com câncer







A querida Viçenca com seus dois lindos filhos hoje também abrilhantam esta salada