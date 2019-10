No Dia do professor

Políticos dos mais diferentes partidos defenderam nos seus discursos, ontem, a valorização e respeito a classe dos professores. Infelizmente, na prática, o que se observa é o contrário, a partir dos reajustes salariais e das precárias condições de trabalho que são submetidos nas escolas públicas.









Este colunista com amigas e amigos de Aracaju, capital sergipana





Pastores da Igreja Angelim Fred e Flávia Arrais recebendo o título de Cidadania Piauiense na Assembleia Legislativa do Piauí. Com a presença de Tatiana Medeiros e Ana Galdina Dias





Homenagem



Aconteceu recentemente homenagem a José Wilson Pereira pela CRM dos médicos de mais de 50 anos de profissão. Foram em sua casa prestar essa homenagem.





A instalação da Procuradoria da Mulher no Piauí foi a pauta do encontro da deputada federal progressista Iracema Portela com a deputada Lucy. A criação de instâncias regionais em todos os Estados é uma das metas como Procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados. Também conversou com a deputada sobre o projeto Fortalecendo o Futuro, das Mulheres Progressistas. A proposta é organizar um grande evento em Teresina no mês de novembro





Moda Paraíba

A peça mais democrática do guarda-roupa ganhou um festival no Paraíba. Começou em todas as lojas o Festival do Jeans moda Paraíba. São muitas opções e ofertas em todas as lojas para looks masculinos e femininos.

Lançamento

O clima natalino já está dominando o comércio e a empresária Jaqueline Martins sai na frente, preparando um belíssimo lançamento de sua coleção especial de produtos para o Natal 2019. O lançamento do Natal Iluminado da sua loja de decorações acontece na tarde desta quarta-feira (16).

Concertos Matinais

O projeto Banda Escola apresenta o “Filmes in Concert II”, que será realizado no dia 20 de outubro, nos Concertos Matinais do Palácio da Música, às 11h da manhã, com a Banda Jovem de Teresina e entrada franca. A Banda Jovem de Teresina é o grupo que reúne os alunos de maior destaque do Projeto Banda Escola da Prefeitura de Teresina. O “Filmes in Concert II” promete trazer grandes clássicos do cinema mundial, interpretados por estes jovens talentos da rede pública de ensino.

Retorno



O casal, publicitária Roberta Araújo e Sergiu Cernautan, está de retorno nesta quarta-feira a Vancouver, no Canadá, após passar temporada de férias na casa de seus pais com a filhinha Sofia, de cinco meses, em Teresina. O casal veio prestigiar o aniversário dos 90 anos da avó de Roberta, dona Doralice Mesquita.

Na verde cap

Após passar merecido descanso em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, estou de volta a verde cap para dar continuidade aos meus trabalhos no colunismo social.

Posse

A Associação dos Músicos do Estado do Piauí (Amuspi) empossará sua primeira diretoria no próximo sábado, 19, em ato solene às 9h, numa casa de show localizada na Avenida Joaquim Nelson, no bairro Dirceu Arcoverde, zona Sudeste de Teresina. Tomará posse como presidente da entidade, o músico Cássio Bruno.

Palácio da Cidade

Do lado da administração tucana, onze pré-candidatos a prefeito de Teresina compõem a lista dos que desejam disputar a Prefeitura com o aval do prefeito Firmino Filho.

BetoBETOBeto Loyola