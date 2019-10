Nem cheira, nem fede

A representação nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ainda não demonstrou seu posicionamento político como presidente da entidade. Sobre temas em pauta no Congresso Nacional, a exemplo do Projeto de Lei Anticrime, Incêndio da Amazônia, CPI da Toga, entre outros assuntos, a sociedade brasileira não conhece suas manifestações. Será que o presidente da OAB Piauí, Celso Barros Neto, segue na mesma linha?



BetoBetoBeto Loyola