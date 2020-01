Esmola não

Tem uma empresária em Teresina querendo anunciar seus produtos a preço de banana. Não vem que não tem. Obrigado





A querida Maria Eugênia Coelho hoje também abrilhanta esta salada





Amigo empresário, Diego Oliveira agendando vir ao Piauí em Abril







Candidaturas Femininas

Com o objetivo de promover a formação e o engajamento das mulheres na política, a Seccional Piauiense da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com o Observatório de Candidaturas Femininas, realizará o I Curso de Campanha Eleitoral para Mulheres – Eleições 2020. A solenidade de abertura do evento será no dia 31 de janeiro, com aula inaugural às 19h, no auditório da OAB Piauí; o Curso seguirá no dia 1º de fevereiro. Segundo o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, a ação beneficiará o exercício político das mulheres piauienses.

Congresso

O Sinte-PI promove nos dias 22, 23 e 23 de janeiro de 2020, no Centro de Convenções Atlantic City, o seu XIV Congresso Estadual, homenageando, nesta edição do evento, o patrono da educação brasileira, o professor Paulo Freire. O Congresso Estadual do Sinte Piauí é a maior instância da entidade, logo, representa o principal manancial na elaboração das estratégias e da agenda de lutas da entidade. É um instrumento de resistência da categoria, na construção de caminhos, na perspectiva freiriana, no sentido de uma sociedade mais fraterna e democrática, visto que não existe educação sem democracia e não há democracia sem educação libertadora e inclusiva.

Família amiga e do bem







Meu amigo, contabilista Antônio das Neves em boas companhia. Ele é gente que brilha







Vai

A deputada estadual Flora Isabel foi passar o fim de semana na capital Alencarina.

Nomes

Bom dia para o querido casal, empresário João Claudino Júnior e Hanna Claudino.

Gente

A querida Cibele, da sucesso publicidade, entrou de férias. Divirta-se, querida.

Engraçado

A medalha do mérito renascença só falta ser entregue a cachorros. Que bom que recebi faz uma década.

Debutante

A linda Layse Furtado vai fazer sua chic e linda festa dos seus 15 anos em abril. A coluna salada vip marcará presença.

Nova data

O Ministro João Henrique de Almeida Sousa vai comemorar com missa seu aniversário de 70 anos na sede do MDB, em Teresina, dia 4 de fevereiro ás 9h da manhã.

Ivan Paiva, representante regional da TECPEL PAPÉIS, ladeado por Estevão Vieira Filho, sócio diretor comercial, e Rodrigo Krauss, gerente comercial da empresa, nas dependências deste jornal.







O competente e charmoso delegado Cadena Neto,gente de expressão







Lançamentos cinemas



Para a semana, os Cinemas Teresina trazem alguns lançamentos, como a animação “Um Espião Animal”, o drama “1917” e “A Possessão de Mary”, para os amantes de bons filmes de terror, além da pré-estreia da comédia “O Paraíso Deve Ser Aqui”, com sessão única neste domingo (26). E alguns dos filmes indicados ao Oscar 2020 continuam em cartaz, como é o caso dos dramas “Adoráveis Mulheres”, “O Farol”, “O Escândalo” e a animação “Frozen 2”.





Carnaval



A querida amiga advogada Conceição Carcará já está a todo vapor cuidando da organização da festa noite das estrelas.