É cada vez maior o número de blogueiros em Teresina que acham que têm algum prestígio. Não passam de fantoches que são utilizados por marcas de baixo valor na verdcap. Não vem que não tem!





A deputada federal progressista Iracema Portela no casamento do médico Pedro Neves e do empresário Petro Neto, que se casaram no último final de semana, em Barra Grande, no litoral piauiense





Otávio Freitas e Marcelo Faria com este BL em Oktoberfest, em Blumenau, Santa Catarina





Evandro Neiva, secretário de Turismo de Itajaí, em Santa Catarina. Ele que nos recebeu muito bem no evento Marejada





Viva a música

De quinta até sábado, a verde cap reunirá grandes nomes da música instrumental e violonistas de todo o país no Encontro de Violõe que acontecerá no Palácio da Música. Nomes como do gaúcho Cauã Canilha, o carioca Flávio Barbeitas e o mineiro Cristiano Braga estão confirmados. Além destas feras da música instrumental, também consta apresentações da Orquestra Perdoense de Cordas Municipais, de São Paulo, e a Orquestra de Violões de Teresina também se apresentarão durante o Encontro.

Agradeço

As inúmeras mensagens de felicitações que me enviaram pelas redes sociais por ocasião de meu niver, transcorrido ontem, de amigos como Otávio Freitas e Marcelo Faria, bem como do Dr. Antônio de Deus, que escreveu: "Feliz aniversário Beto Loyola! Você já deve ter notado que, para nós, você não é apenas mais um paciente, mas alguém muito importante a quem dedicamos genuíno sentimento. Somos gratos por fazer parte da sua história!

De volta ao batente

A partir de quarta-feira este BL voltará às atividades do jornalismo social nos meios de comunicação onde trabalho: impresso, online e radiodifusão. Isso após um descanso merecido em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no Sul do país. Este colunista chega mais energizado. Aguardem!

Na política

As pesquisas de intenção de votos para as eleições municipais de 2020 estão deixando os pré-candidatos a prefeito de Teresina frenéticos, pra lá de empolgados. Resta saber se os números vão se manter até o resultado do pleito, em outubro do próximo ano. Ah, tá!

Novembro azul

A Assembleia Legislativa do Piauí vai realizar uma sessão solene, no dia 6 de novembro, para debater o "Novembrinho Azul", que combaterá as doenças urológicas. O requerimento pedindo o expediente é assinado pelo deputado republicano Gessivaldo Isaías. Neste mês, a discussão gira em torno do "Outubro Rosa", de combate ao câncer de mama.

60 anos

Uma programação especial promete comemorar os 60 anos de fundação do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Piauí, que inicia ainda neste mês de outubro. A diretoria da entidade definindo as atividades que serão realizadas até o final do ano para comemorar a data, inclusive com lançamento de Cadernos de Comunicação, um deles homenageia o escritor e jornalista Herculano Moraes.

O gerente operacional da TV O DIA, Ricardo Mesquita, e Nayara Nadja se casaram sábado, na igreja Cristo Libertador, evento matrimonial bastante prestigiado por familiares e amigos. Na foto, o casal de jovens. Parabéns!





O piauiense Bryam Lima, lutador de jiu-jitsu patrocinado pela Unimed Teresina, competiu em Londres neste último final de semana, 12 e 13 de outubro. O atleta conquistou duas medalhas, ouro e prata, no London Fall Internacional Open 2019, realizado pela Federação Internacional de Jiu-jitsu (IBJJF).







Na última sexta-feira (11), filhos, filhas, genros, noras, netos e bisnetos, e amigos da família festejaram em grande estilo, com missa e recepção em buffet chic da zona Leste, o aniversário dos 90 anos de dona Doralice Rodrigues de Mesquita Melo. Na foto, alardeada pelas filhas, da esquerda para direita: Sônia, Rosângela, Nilcimar, Tânia e Doracy.





Canonização

Dizem que faltou cadeira para a enorme quantidade de políticos que compareceu ao Vaticano no último domingo para presenciar a cerimônia de canonização de Irmão Dulce. O curioso é que alguns nem mesmo tinham histórico religioso, mas aproveitaram para turistar no continente europeu.

Dizem por aí que alguns já estão à beira de entrar em desespero por conta das dívidas que contrariam confiando no gordo salário de parlamentar.

Merecido

O superintendente regional do Incra, Tiago Vasconcelos, vai receber na próxima sexta-feira a Medalha do Mérito Municipal em Parnaíba. A honraria é concedida pelo prefeito Mão Santa.

Agonia

Os suplentes que deixaram recentemente a Assembleia Legislativa estão mais perdidos do que ‘cego em tiroteio’, sem saber a data que vão retornar à Assembleia Legislativa.





