Ministro Claudio Santos recebe homenagem em Parnaíba

Álvaro Fernando Mota, Francisco Robson da Silva Aragão (Presidente OAB Parnaíba), João Medeiros, Miguel Bezerra, Ministro Claudio Santos (Presidente do Instituto dos Advogados de Brasília), Francisco das Chagas Santos e Antonio Cajubá Neto





Café

Hoje tem café da manhã em vip confraternização, depois conto mais.

Vem

A deputada federal Iracema Portela passa o fim de semana entre nós.

Nome

A deputada Federal, Marina Santos vem ao Piauí no fim dia 20 de dezembro e aproveita para visitar correligionários no interior do Piauí.

Reúne

A querida Socorro Mapurunga reúne hoje seus funcionários em restaurante da zona leste para vip confraternização.

A querida dermatologista, Fernanda Ayres sempre muito gentil com seus pacientes e amigos

Léo Silveira, Lafayette Andrade e Edmar Rodrigues, são pessoas do bem e que vivem de trabalho, muito trabalho





E mais

Já pensou estão roubando até papai Noel das lojas, se a moda pega, não vem que não tem.

Perversidade

Um filho que faz empréstimo com o contracheque da mãe, e quando a mãe ama demais se torna indefesa.

Academia de Letras

Acontece hoje às 19h30 na Assembleia Legislativa do Piauí (Cine Teatro) a posse dos novos membros da Academia, aonde tomará posse os novos membros.





Os jornalistas Natanael Souza e Bartolomeu Almeida, da Teresina FM, conquistaram o primeiro lugar no Prêmio de Jornalismo do Ministério Público Estadual, na categoria Radiojornalismo. A dupla de profissionais também foi premiada recentemente no concurso de reportagem promovido pela Strans







O urologista Giuliano Aita, foi um dos representantes brasileiros no XV Congresso da Sociedade Latino Americana de Medicina Sexual, que aconteceu na última semana em São Paulo. Na bagagem, ele trouxe novidades sobre os tratamentos que impactam positivamente e as direções futuras que beneficiam os pacientes.





Observatório da indústria

Representantes do Centro das Indústrias do Estado do Piauí (CIEPI) conheceram o Centro Industrial do Ceará (CIC), órgão com mais de 100 anos de existência. Na ocasião, foi possível conhecer uma ferramenta de gestão Observatório da indústria, que dá ao empresário acesso a informações estatísticas atualizadas que contribuem, por exemplo, para a diminuição de riscos. A comitiva foi comandada pelo presidente do CIEPI, Andrade Júnior.