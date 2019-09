Maria Theresa e Guilherme Sortino casaram-se em São Paulo

Casamento do ano



Deus e a lei uniram para sempre, em São Paulo, no último sábado, os jovens Maria Theresa e Guilherme Sortino. O casamento teve como palco a Igreja de Nossa Senhora do Brasil. Logo em seguida, os noivos receberam os familiares e amigos no chic buffet França, em Santa Cecília.



A Denise Miranda, chiquérrima com seu esposo o conceituado advogado Márcio Vieira, ele advogado do governador do Rio Wilson Witzel, Valter Alencar e Adriana Fortes, e o pastor Everaldo Pereira, ele que preside o PSC Nacional, e sua elegante esposa a cantora Ester Batista



Lindos, Maria Theresa e Guilherme, no lindo e luxuoso altar da igreja de Nossa Senhora da Glória





Advogado Valter Alencar conduzindo sua filha Maria Theresa ao altar

Os pais do noivo, Guilherme Francis e Cristiane Barbugli



Os noivos na hora dos parabéns, o bolo estava lindíssimo

Guilherme e Maria Theresa ajoelhados e ouvindo as sábias palavras do sacerdote



Esta foto foi quando o Pastor Everaldo Pereira ligou e colocou eu para falar com o simpático governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel

Mercy



Luís Figueredo lança livro, dia 30 de setembro, em chic buffet de Teresina. Vai ser às 20h, merci pelo atencioso convite.

Niver

O querido empresário Domingos Neto nos convidando para a festa de 65 anos de vida dele, que acontece dia 29 de setembro, em seu sítio e fazenda cantinho do Sul.

Em São Paulo

Fiquei hóspede do confortável FM Hostel Hotel, no bairro chic de Jardim Paulista.



O querido vereador de Teresina, Edson Melo, e a deputada Estadual Luci Silveira em recente evento público na verde cap

Excluídos

Após expulsão do Partido Socialista Brasileiro (PSB) por desrespeitar deliberação do partido contra votar a favor das reformas Trabalhistas e da Previdência, o deputado federal Átila Lira encontrou abrigo no Progressistas e foi recebido com pompas. Já o deputado federal Flávio Nogueira, que não tem mais nem a senha do PDT, partido que preside, está com o pé fora da sigla por apoiar o governo de Bolsonaro e votar a favor das mesmas reformas.

Caranguejo a gosto

No sábado será a realização de mais uma edição da Caranguejada deste BL, evento que já faz parte do calendário do colunismo social teresinense. Vai ser no Iate clube da capital, a partir do meio-dia.



Os ex-governadores Freitas Neto e Zé Filho com suas respectivas esposa que estavam lindas



Este colunista no casamento de Maria Theresa e Guilherme dividiu mesa com a cantora Ester Batista, advogado Márcio Vieira e sua linda Denise Miranda