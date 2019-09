Maria Theresa Alencar e Guilerme Fagundes Sortino casam em São Paulo

Tânia Miranda, madrinha do Outubro Rosa deste ano, foi muito prestigiada por amigos no dia D

Susto



A querida Elizangela Viana deu um pequeno susto em seu amigos, mas já está bem.

Pesar

O nossos pêsames à família enlutada da querida Eleuza Chaves, ex-chefe do Cerimonial da Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, que faleceu ontem. Seu corpo foi sepultado ontem.





A madrinha do Outubro Rosa, Tânia Miranda, com suas amigas que foram prestigiar o evento

Reuniu



Gilvana Gayoso reuniu ontem sócias do Elus Clube em vip restaurante da Zona Leste.

Amanhã

Em São Paulo na Igreja Nossa Senhora do Brasil, o casamento de Maria Theresa e Guilerme, logo em seguida o casal recebe familiares e amigos em buffet.





Sônia Carneiro, madrinha Tânia, Vera Santos, madrinha de 2017, e Gilka Viana, de 2018

Vou

Amanhã cedinho estarei voando para São Paulo, vou especialmente para o casamento de Maria Theresa Alencar e Guilerme Fagundes Sortino.

Sortear

Este BL vai fazer sorteio de três chics óculos em nossa tradicional caranguejada.





Casal empresário Valmir e Tânia. Ele foi ao evento prestigiar sua esposa, claro!

Sério

Jornalismo sério é falar o que muitos não tem coragem de falar. O resto é publicidade barata.

Fundo Sujo

Nunca vi e nem ouvi falar de candidatos a qualquer cargo no executivo ou legislativo. Só migué! O dinheiro é distribuído entre os amiguinhos dos presidentes dos partidos e os candidatos ricos.

O vereador de Teresina Enzo Samuel também vai a nossa caranguejada, recebendo o convite das mãos deste BL

Linda

A sempre elegante e boa gente Ana Paula Lacerda se submeteu a uma pequena cirurgia e está bem. Um abraço, querida.

Em Parnaíba

O amigo Ricardo Brandão esteve na segunda cidade do Piauí, Parnaíba. Foi a negócios.

Goiânia

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Neto, esteve em Goiânia, foi a serviço da OAB Piauí.





As queridas procuradora Maria Eugênia Coelho e a promotora de Justiça Clotildes Carvalho com o convite da nossa caranguejada, kits com o colunista. Um abraço, queridas

Retorna

O deputado estadual Júlio Arcoverde está em São Paulo. O amigo também vai a nossa caranguejada dia 28 de setembro no Iate Clube de Teresina.

Falso

Publicitário forasteiro, preguiçoso, de serviços caros e sem retornos, ou seja, o gago está ultrapassadíssimo.