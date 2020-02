Não muda

Quando pau nasce torto, morre torto; mulher quando dar pra ser safada não tem jeito, mal humoradas, mal vestidas e invejosas aquelas duas cobras que o veneno não afetam mais. Estão velhas, pobres e ultrapassadas, vivo outro mundo e bola pra frente.

Homenagem

Foi bastante prestigiada a homenagem que o ex-ministro João Henrique Sousa recebeu na sede do MDB.





Ministro João Henrique Sousa com o deputado Kleber Eulálio Filho no niver de João Henrique Sousa

João Henrique Sousa com o pré candidato a prefeito pelo MDB, Dr. Pessoa, no seu niver





João Henrique e sua esposa Michele Alves recebendo linda homenagem









Hora e data

A 11ª festa dos destaques jovens, empresários jovens e príncipes e princesas vai acontecer dia 23 de abril no Luxor Piaui hotel, com direito a farta entrada, jantar, música ao vivo, bebidas à vontade e farta sobremesa. Nossa festa terá como padrinhos o vereador e secretário Venâncio Cardoso e a médica otorrino Mariana Santos.

Foram

O casal, empresários João Claudino Júnior e sua linda esposa Hanna Claudino foram ao DF abraçar o amigo João Henrique de Almeida Sousa.

Nova

O Luxor Hotel Piaui está de nova administração, o querido Assis se aposentou e está curtindo a vida.

Deputado Estadual Júlio Arcoverde foi eleito por unanimidade vice presidente da Assembleia Legislativa do meu Piauí. Com 26 votos dos deputados presentes

Senador Ciro Nogueira com o Ministro da Secretaria de Governo, General Ramos, conversando sobre os planos para 2020 e meios para levar mais benefícios para o Piauí





Nomes

Chics da sociedade jovem estão sendo escolhidos para receber justas homenagens no dia 23 de abril.

Visita

O Hospital Regional Justino Luz, na cidade de Picos, recebeu na última segunda (03), uma visita conjunta do secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, do presidente da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares, Welton Bandeira, e do deputado Pablo Santos, que se reuniram com a diretora do hospital, Samara Sá, para tratar sobre o andamento das obras de reforma e ampliação executadas na unidade, que devem ser entregues até março.

A distinta deputada estadual Flora Isabel toda linda na abertura dos trabalhos legislativos