Conceição Carcará vai realizar badalado baile em sua residência

Casamento

Os diretores nacionais de um grupo de TV, Augusto da Bahia e Diego Trajano, de Manaus, vem para o casamento do amigo Bruno Magalhães com a jovem Mayara Veloso.

Debate



Teresina sediará pela primeira vez o Café com Energia, no dia 6 de março, que aborda temas relativos ao setor das energias renováveis. O evento acontecerá no auditório Rui Lima, localizado no 8º andar da sede da FIEPI

Buracos

Nunca tinha visto tantos buracos nas principais ruas como vi em Barras no sábado de carnaval. Pense numa cidade que está precisando de uma repaginada.













Maravilhoso casal Italo Furtado e sua esposa Júlia no carnaval em Luís Correia. Pense numa alegria







Toda linda minha amiga Zelita Melo no litoral piauiense durante o carnaval







Meu amigo Augusto, diretor regional de emissora de TV na Bahia, estará em Teresina no dia O6 de Março para participar de um evento social

Chega

A querida empresária e amiga Vânia Guerra Pereira da Silva chega hoje da circulada que fez pelo velho mundo.

Vem

Obrigada, amigo, pela nota, mas não é meu níver, será o IV Baile das Belas Ladys Mascaradas, que fazemos há três anos, ou seja, realização da IV edição do Baile.

Anos 90

Um dos maiores festivais de arte e cultura do Piauí, o Artes de Março, começa dia 05 de março. A edição 2020 faz uma homenagem aos anos 1990, uma época de pluralidade de estilos musicais, dança, moda, cinema e arte. Para abrir a programação, entre os dias 5 e 11 de março acontece a III Mostra de Cinema Artes de Março, com todas as sessões gratuitas a partir das 19h30 nos Cinemas Teresina. Na programação musical ainda tem as atrações Top Rock 90, cover da Cássia Eller, Pagode 90, Lilly Araújo, George Israel e mais.







O presidente da Fiepi, ex governador Zé Filho, está em Brasília. Foi a serviço da entidade







Advogada Conceição Carcará no carnaval de Barras







Dois lindos, pai e filho, médico Toninho de Deus e seu filhão em vip passeio